Дю Плеси и Чимаев лице в лице преди UFC 319

Дрикус Дю Плеси и Хамзат Чимаев имаха първия си сблъсък лице в лице на бурната пресконференция преди UFC 319.

Важните факти преди битката Дю Плеси - Чимаев

Настоящият шампион на UFC в средна категория Дю Плеси (23-2 MMA, 9-0 UFC) ще защитава пояса си за трети път, когато се изправи срещу непобедения претендент Чимаев (14-0 MMA, 8-0 UFC) в главния мач в събота в United Center.

След размяна на реплики пред оживена публика, Дю Плеси и Чимаев се изправиха един срещу друг в продължителен „staredown“, като и двамата демонстрираха огромна увереност, продължавайки да си разменят думи.