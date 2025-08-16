Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Бивш халф на Евертън потегля към Саудитска Арабия

Бивш халф на Евертън потегля към Саудитска Арабия

  • 16 авг 2025 | 08:33
  • 1040
  • 0
Бивш халф на Евертън потегля към Саудитска Арабия

Полузащитникът Абдулай Дукуре се присъедини към саудитския футболен клуб Неом със свободен трансфер от Евертън, съобщава агенция Ройтерс. 32-годишният халф напусна английското първенство след пет сезона във Висшата лига.

"Футболът за мен не е просто игра, а мечта, начин на живот. Днес е време да отворя нова страница с трансфера ми в Неом. Книгата не е затворена, започва нова глава", казва Дукуре във видео в социалните мрежи.

Лаказет подписа с отбор от Саудитска Арабия
Лаказет подписа с отбор от Саудитска Арабия

През лятото Неом привлече още нападателя Александър Лаказет, халфа Амаду Коне и други.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Фенербахче напира за бивша звезда на Галатасарай

Фенербахче напира за бивша звезда на Галатасарай

  • 16 авг 2025 | 06:42
  • 2920
  • 0
Байерн не губи надежда, че ще изпревари Челси за Чави Симонс

Байерн не губи надежда, че ще изпревари Челси за Чави Симонс

  • 16 авг 2025 | 06:05
  • 1781
  • 0
Екитике: Доволен съм, но мога и повече

Екитике: Доволен съм, но мога и повече

  • 16 авг 2025 | 05:13
  • 2432
  • 0
Дъглас Луис се приближава до Нотингам

Дъглас Луис се приближава до Нотингам

  • 16 авг 2025 | 05:06
  • 1770
  • 0
Арне Слот: При 2:2 ми се щеше да мога да пусна в игра Диого Жота

Арне Слот: При 2:2 ми се щеше да мога да пусна в игра Диого Жота

  • 16 авг 2025 | 04:58
  • 8418
  • 7
Селтик е първият четвъртфиналист за Купата на Лигата

Селтик е първият четвъртфиналист за Купата на Лигата

  • 16 авг 2025 | 04:11
  • 1179
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Време е за дербито на Варна!

Време е за дербито на Варна!

  • 16 авг 2025 | 07:30
  • 1868
  • 11
България излиза с обезкървен състав за отмъщение срещу Австрия

България излиза с обезкървен състав за отмъщение срещу Австрия

  • 16 авг 2025 | 07:00
  • 4723
  • 5
Ботев (Пловдив) ще се опита да прекъсне кошмарната си серия в Стара Загора

Ботев (Пловдив) ще се опита да прекъсне кошмарната си серия в Стара Загора

  • 16 авг 2025 | 09:15
  • 1097
  • 1
Ливърпул започна защитата на титлата с драма, нерви, много голове, ужасяваща защита и победа

Ливърпул започна защитата на титлата с драма, нерви, много голове, ужасяваща защита и победа

  • 15 авг 2025 | 23:56
  • 54169
  • 444
Петър Андреев се превърна в герой за Локомотив (Пд) и влоши ситуацията в Славия

Петър Андреев се превърна в герой за Локомотив (Пд) и влоши ситуацията в Славия

  • 15 авг 2025 | 23:14
  • 39896
  • 130
Левски обяви цените на билетите за мача с АЗ Алкмаар и каза кога ги пуска в продажба

Левски обяви цените на билетите за мача с АЗ Алкмаар и каза кога ги пуска в продажба

  • 15 авг 2025 | 22:21
  • 38417
  • 37