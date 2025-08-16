Популярни
Неочаквано лесно за Зверев в Синсинати

  • 16 авг 2025 | 08:23
Александър Зверев постигна изненадващо лесна победа с 6:2, 6:2 над шампиона от Торонто Бен Шелтън и си осигури полуфинален сблъсък на “Мастърс”-а в Синсинати срещу Карлос Алкарас.

Доминирайки втория сервис на Шелтън и неутрализирайки разиграванията от основната линия, Зверев се нуждаеше само от 1 час и 17 минути, за да прекъсне серията от девет поредни победи на американеца и да достигне до полуфиналите за четвърти път в последните си четири участия.

Макар и трудно, Алкарас се справи с Рубльов
Макар и трудно, Алкарас се справи с Рубльов

Най-голямото притеснение за германеца тази вечер беше собственото му здраве. Той извика лекар при резултат 2:1 във втория сет. Изглеждаше, че изпитва затруднения с дишането.

„В момента не се чувствам особено добре… Не съм сигурен какво се случи,“ каза шампионът от 2021 година в Синсинати. „Днес излязох на корта и може би се чувствах най-добре от последните няколко месеца. Удрях топката невероятно добре и от двете страни. В първия сет започнах да се чувствам зле и постепенно ставаше по-тежко. Но съм на полуфинал и ще направя всичко възможно да съм на 100% утре.“

След като не успя да спечели нито един мач в първите си шест участия в Мейсън, Охайо, Зверев вече има 16 победи в последните си 18 мача на турнира. Двете му загуби са в два сета от бъдещия шампион Новак Джокович на полуфинала през 2023 г. и поражение в тайбрек на третия сет от бъдещия шампион Яник Синер на полуфинала миналата година.

Германецът също така подобри баланса си срещу Шелтън до 4-0 в преките им двубои. Ако Шелтън бе достигнал полуфинала, щеше да си гарантира място в Топ 5 на ранглистата на ATP от понеделник.

Шелтън направи 12 аса, но спечели само 4 от 19 разигравания на втори сервис. Зверев спечели 81% от точките на първи сервис и отрази единствената точка за пробив, пред която се изправи.

Зверев води с 6-5 в любопитното съперничество с Алкарас. Той има пет победи в седемте им сблъсъка на твърди кортове, включително и в последния им мач на Финалите на АТР през ноември миналата година.

