Извънземен! Рони О'Съливан с два максимума в един мач и финал в Саудитска Арабия

Рони О'Съливан стана първият играч в историята на снукъра, направил два максимални брейка от 147 в един и същи ден! Той спечели огромен бонус от £147,000 при впечатляваща победа с 6:3 над Крис Уейклин, която го класира за финала на Мастърса в Саудитска Арабия.

О'Съливан не беше реализирал максимум от English Open 2018 насам, но в Джеда направи два само в рамките на малко повече от два часа. Първият дойде още в откриващия фрейм, а вторият – в седмия при резултат 3:3, когато Ракетата повтори постижението, потапяйки 15 червени с черни и разчиствайки цветовете. Той взе следващите два фрейма – определяйки това като най-доброто представяне в кариерата си, за да си осигури финал срещу Нийл Робъртсън в мач от 19 фрейма в събота.

Така той печели бонуса от £147,000, предвиден за два максимални брейка в рамките на четирите големи турнира този сезон (включително този турнир, Световното, “Мастърс” и Шампионата на Обединеното кралство). Освен това ще получи и две трети от £50,000 за максимален брейк в този турнир (другата третина отива при Тепчая Ун-Ну, който направи 147 по-рано през седмицата) – общо чек от £180,333 за рекордното постижение.

Миналия сезон Джаксън Пейдж стана първият играч, направил два максимални брейка в един и същи мач по време на квалификациите за Световното първенство, но при него брейковете паднаха в различни дни. Така най-великият за всички времена О'Съливан постави нов рекорд – първи с два максимални брейка в една и съща сесия.

Седемкратният световен шампион вече има 17 кариерни максимални брейка, първият от които още през 1997 г. На 49 години и 253 дни той става най-възрастният играч в историята, направил официален максимум.

След перфектното начало на мача, световният №5 направи и 142 във втория фрейм за 2:0. Уейклин отвърна със серия от 70, но нови 70 от О'Съливан донесоха 3-1. След почивката Уейклин реализира 125 и спечели шестия фрейм за 3:3. Тогава О'Съливан отговори със своя втори 147 за 4:3, след което добави серии от 67 и 50 във фрейм осем, а мача затвори с още един сенчъри брейк – 134.

„Честно казано, това е лудост – никога досега не съм играл толкова добре в мач,“ призна О'Съливан, който не е печелил турнир от 17 месеца. „В тренировките се чувствах добре за първи път от две години, но да го пренесеш на масата е друго нещо. Трябва да си в ритъм и с правилната нагласа. Усетих този фокус снощи срещу Кайрън Уилсън и опитах да го пренеса и днес.

Във втория 147 имаше няколко ключови позиционни удара, които трябваше да изпълня прецизно. Черната след 15-ата червена не беше лесна, защото трябваше да заобиколя розовата, но се получи. Беше наистина добър брейк.

Срещу Нийл ще е тежко, той е невероятен играч и сме имали страхотни мачове през годините. На моята възраст съм в спад спрямо феноменалните млади състезатели. Няма да печеля толкова често, колкото преди – Кайрън, Джъд Тръмп и Джао Синтонг ще са фаворити в турнирите. Но ако играя добре, имам шанс.“

Финалът започва в 13:00 часа с първите осем фрейма, а останалите – от 19:30 ч. Победителят (първи до 10 фрейма) ще прибере £500,000 и трофея, докато финалистът ще получи £200,000.

В историята на снукъра вече има 222 максимални брейка, като пет от тях са направени през този сезон.

Нийл Робъртсън победи Елиът Слесър с 6:3 и се класира на 39-ия си ранкинг финал в кариерата. Австралиецът ще преследва 26-а ранкинг купа, а досега има шест от “Тройната корона”.