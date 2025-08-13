Симонс е изцяло съсредоточен върху трансфера си в Челси

Нидерландският национал Чави Симонс е изцяло фокусиран върху завършване на трансфера му в Челси и не мисли върху евентуални други оферти, информира германският журналист Флориан Плетенберг. Плеймейкърът на РБ Лайпциг преговаря със “сините” от седмици, като се смята, че сделката с лондончани с много близо, но вчера се появиха спекулации, че от Манчестър Сити могат да направят късен опит да отмъкнат играча.

Футболистът е оценяван на около 70 милиона евро, но от “Стамфорд Бридж” се опитват да намалят тази сума, както и да договорят по-добри условия на изплащане. През миналата година Симонс записа впечатляващата статистика от 11 гола и 8 асистенции в 33 двубоя, но от РБ Лайпциг все пак може би са сравнително склонни да се разделят с него срещу добра сума, тъй като плеймейкърът може да заработи до 14 милиона евро, ако изпълни всички бонуси в своя контракт.

Снимки: Gettyimages