Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Челси
  3. Симонс е изцяло съсредоточен върху трансфера си в Челси

Симонс е изцяло съсредоточен върху трансфера си в Челси

  • 13 авг 2025 | 14:09
  • 584
  • 0
Симонс е изцяло съсредоточен върху трансфера си в Челси

Нидерландският национал Чави Симонс е изцяло фокусиран върху завършване на трансфера му в Челси и не мисли върху евентуални други оферти, информира германският журналист Флориан Плетенберг. Плеймейкърът на РБ Лайпциг преговаря със “сините” от седмици, като се смята, че сделката с лондончани с много близо, но вчера се появиха спекулации, че от Манчестър Сити могат да направят късен опит да отмъкнат играча.

Ман Сити прави опит да отмъкне трансферна цел на Челси
Ман Сити прави опит да отмъкне трансферна цел на Челси

Футболистът е оценяван на около 70 милиона евро, но от “Стамфорд Бридж” се опитват да намалят тази сума, както и да договорят по-добри условия на изплащане. През миналата година Симонс записа впечатляващата статистика от 11 гола и 8 асистенции в 33 двубоя, но от РБ Лайпциг все пак може би са сравнително склонни да се разделят с него срещу добра сума, тъй като плеймейкърът може да заработи до 14 милиона евро, ако изпълни всички бонуси в своя контракт.

РБ Лайпциг поиска Харви Елиът за заместник на Чави Симонс
РБ Лайпциг поиска Харви Елиът за заместник на Чави Симонс
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Лийдс се договори с Калвърт-Люин

Лийдс се договори с Калвърт-Люин

  • 13 авг 2025 | 13:44
  • 1034
  • 0
Милан запълни още една от овакантените позиции в своя състав

Милан запълни още една от овакантените позиции в своя състав

  • 13 авг 2025 | 13:30
  • 2324
  • 0
Севиля привлече вратар от Нюкасъл

Севиля привлече вратар от Нюкасъл

  • 13 авг 2025 | 13:30
  • 724
  • 0
Ливърпул е все по-близо до талантлив защитник от Италия

Ливърпул е все по-близо до талантлив защитник от Италия

  • 13 авг 2025 | 13:05
  • 3582
  • 3
В Тотнъм си избраха нов капитан

В Тотнъм си избраха нов капитан

  • 13 авг 2025 | 12:48
  • 1291
  • 0
Милан успя да убеди Хойлунд, преговорите с Юнайтед напредват

Милан успя да убеди Хойлунд, преговорите с Юнайтед напредват

  • 13 авг 2025 | 12:40
  • 5699
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА до последно се надява да задържи един от най-добрите си играчи, предложи му договор без клаузата "Фичо"

ЦСКА до последно се надява да задържи един от най-добрите си играчи, предложи му договор без клаузата "Фичо"

  • 13 авг 2025 | 14:28
  • 13218
  • 47
Матей Казийски ще играe в България!

Матей Казийски ще играe в България!

  • 13 авг 2025 | 13:41
  • 14970
  • 26
Изключителни волейболистки! България разгроми САЩ и е на 1/4-финал на Мондиал 2025

Изключителни волейболистки! България разгроми САЩ и е на 1/4-финал на Мондиал 2025

  • 13 авг 2025 | 13:18
  • 14894
  • 20
Левски пристигна в Баку

Левски пристигна в Баку

  • 13 авг 2025 | 13:21
  • 5501
  • 20
Етър остана без треньор

Етър остана без треньор

  • 13 авг 2025 | 12:20
  • 8188
  • 13
Има ли с какво Тотнъм да се противопостави на ПСЖ в сблъсъка за Суперкупата на Европа?

Има ли с какво Тотнъм да се противопостави на ПСЖ в сблъсъка за Суперкупата на Европа?

  • 13 авг 2025 | 07:30
  • 15047
  • 6