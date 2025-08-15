Звездата на ЦСКА 1948 иска да види победи за Лудогорец, Левски и Арда в Европа

Звездата на ЦСКА 1948 Георги Русев заяви, че днес "червените" не са се представили по най-добрия начин серщу Монтана, но най-важното са спечелените три точки. Също така крилото пожела успех на всичките ни евроучастници в Европа, твърдейки, че шансовете на Левски и Арда да елиминират съответно АЗ Алкмаар и Ракув са 50/50.

ЦСКА 1948 би Монтана и ВАР, отмениха две дузпи и гол на "червените"

"Трите точки са най-важни с оглед неочакваната ни загуба миналия кръг. Играта със сигурност не беше най-добрата, която можем да предоставим, но има и такива мачове. Важното е да ги взимаме и трябва да се подобряваме, ако искаме да вървим напред.

Видя се накрая, че имаше напрежение в нашия отобр. Не знам на какво се дължи. Имаме високи цели и тази неочаквана загуба миналия кръг ни стъписа. Днес водехме с 2:0, държахме мача в ръцете си, под наш контрол. От нищото с една изритана топка се върнаха в мача. Стават суматохи и знаете какво може да се случи.

Целта ни са евротурнирите. Всеки иска да играе в Европа. Виждате как се представят българските отбори този сезон. Разград ще играе в групи, дай Боже в тези на Лига Европа. И Арда, и Левски са на плейоф. Шансовете им са 50/50 да влязат в групи. Пожелавам им го. Дай Боже да имаме три отбора в групи. Та това е и нашата цел", каза Русев, след което коментира предстоящите сблъсъци срещу ЦСКА и Левски в следващите два кръга.

"Предстои ни двубой, който го правят различен хората по трибуните. Когато трибуните са пълни, зарядът е съвсем друг и е по-приятно за гледане, а и за самите футболисти да играят. Следващите ни два съперника притежават точно това, а и добри отбори. Трябва да се подготвим по най-добрия начин за тях.

Трябва да сме готови за битка, защото знаете, че в дербитата битката е основното нещо. Футболната, красивата част остава малко назад. След това идва следващият мач, който е със същата нагласа", завърши Георги Русев.