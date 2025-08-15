Александър Стоименов: Най-голямата ми мечта е...

Националът Александър Стоименов бе един от най-добрите в българския състав при загубата от Нидерландия в Самоков в мач от предварителните световни квалификации. 23-годишният играч обаче ще пропусне утрешния двубой с Австрия в Ботевград заради травма.

На клубно ниво Стоименов направи крачка напред, подписвайки със сръбския Войводина, след като до момента се изявяваше в словенски отбор.

“Супер доволен съм, че имам възможността да вдигна нивото. Сръбската лига е страхотна, няма нужда да изброявам играчите там”, сподели пред bTV Стоименов.

“Обожавам играта, обожавам процеса да се подобряваш, когато имаш някаква слабост и да виждаш как тя постепенно се превръща в силна страна.

Понякога не съм най-лесният човек, с когото може да се работи, но гледам да съм търпелив”, продължи националът.

“Загубите те учат много повече, отколкото победите, защото много по-силно ги усещаш. Учат те да се подобряваш, на смиреност, на това, че невинаги можеш да печелиш, колкото и да ти се иска. Учат те и на това колко по-сладки всъщност са победите.

“Най-голямата ми мечта е един ден да съм щастлив, удовлетворен от това, което съм постигнал в кариерен план. Да съм глава на семейство и като цяло да се превърна в човека, в който вярвам, че мога да се превърна - на терена и извън него”, каза още Стоименов.