Треньорът на Иван Иванов: Веднага разбрахме, че той ще е шампион

  • 15 авг 2025 | 16:01
Личният треньор на тенисиста Иван Иванов от академията на Рафаел Надал - Жереми Пезан е с българина в София и заяви, че още в началото на работата му с Иванов се е виждало, че той е един бъдещ шампион.

"Започнахме работа с Иван преди три години и половина, когато той пристигна за първи път в академията на Рафаел Надал в Испания. Това беше негов избор и работим много интензивно. От самото начало се виждаше, че той е един бъдещ шампион, някой, който винаги опитва да дава най-доброто от себе си. Това прави работата с него толкова лесно. Все още е млад, но показва страхотен характер. Завърна се след сериозна контузия. Това не е никак лесен път", коментира Пезан.

По повод загубата на Иван Иванов в първия кръг на "Чалънджър" турнира в София, Пезан каза: "Това е напълно част от процеса. Това е едва началото на професионалната му кариера. Да печелиш на ниво юноши е едно нещо, но при мъжете е съвсем различно. Пътят е дълъг, а това беше просто първата стъпка по него."

"Когато играеш на високо ниво, има възможност да работиш и върху тактиката. Това е едно от нещата, които отличават добрите играчи. Иван е агресивен тенисист от основната линия и това е нещо, върху което ние наблягаме в играта му. При мъжете, за разлика от юношите, трябва да бъдеш винаги на 100 процента. Разликата между Иван и съперникът му беше, че той е много по-опитен и много по-силен физически. Просто Иван трябваше да го изпита и да си извади поуките от това", заяви още французинът Жереми Пезан.

