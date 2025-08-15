Усик помолил за отлагане на преговорите с Паркър

Джоузеф Паркър ще трябва да почака още малко за своя отдавна заслужен шанс за титлата в тежка категория.

Мениджърът на Паркър ще се бори да организира битката с Усик до края на 2025

BoxingScene потвърди, че безспорният световен шампион в тежка категория Олександър Усик е подал молба за „спиране на процедурата“, за да удължи срока за преговори за задължителния мач срещу новозеландеца Паркър.

Двамата бяха задължени на 23 юли да започнат преговори за двубой за обединение на титлите. Единственият напредък до момента обаче е усилието на Усик да избегне срещата.

Според BoxingScene Усик (24-0, 15 KO) – напълно обединен световен шампион (линеен, WBA, WBC, IBF и WBO) – е посочил хронична травма в гърба като основание за изключение. Освен това, натрупаното физическо износване от боевете на най-високо ниво през последните години е оказало своето влияние върху 38-годишния украински левичар.

Паркър (36-3, 24 KO) притежава временната титла на WBO от победата си над Джилей Джанг на 8 март в Рияд. Бивш пълен шампион на WBO и настоящ №1 в ранглистата, той търпеливо наблюдаваше как Усик влиза в поредни мачове за титлата срещу Тайсън Фюри, а след това и в реванш с Даниел Дюбоа по-рано това лято.

Усик победи Фюри с разделено решение на 18 май в Рияд, ставайки първият безспорен шампион в тежка категория през XXI век. Двамата се разбраха за реванш, което коства на Усик IBF титлата, тъй като предпочете обединителен мач с Дюбоа (22-3, 21 KO). На 21 декември, отново в Рияд, Усик пак победи Фюри, този път с единодушно решение.

Възможността да стане двукратен безспорен шампион в тежка категория – и да добави трети общо безспорен период, включително в полутежка категория – доведе Усик отново срещу Дюбоа по-рано това лято. Дюбоа беше повишен до пълен шампион на IBF миналото лято и защити титлата с нокаут в пети рунд срещу Антъни Джошуа на 21 септември в Северен Лондон.

Усик първоначално свали Джошуа от трона през 2021 г., спечелвайки WBA, IBF и WBO титлите. Повтори победата в реванша им през август 2022 г., последвана от нокаут в деветия рунд срещу Дюбоа през август 2023 г., преди двата изключително доходоносни мача с Фюри.

Възможността за пълно обединение отново доведе до реванш Усик – Дюбоа на 19 юли, спечелен от Усик с нокаут в пети рунд на „Уембли“. Това беше третият му мач за 14 месеца – най-активният му период от 2018 г. насам.

От победата над Джанг насам Паркър е играл само веднъж – в нощта, когато трябваше да се бие за титлата на IBF на Дюбоа. Паркър дори бе готов да рискува гарантирания си шанс за WBO титлата, но Дюбоа се оттегли по-малко от 48 часа преди мача, позовавайки се на внезапно заболяване. Вместо това, Паркър се изправи срещу Мартин Баколи и го нокаутира във втория рунд.

WBO не губи време – само четири дни след като Усик започна третия си безспорен период, той бе задължен да се изправи срещу Паркър.

Молбата на Усик за удължаване ще бъде разгледана от Комитета на WBO. Макар че е възможно забавянето да бъде одобрено, Усик вече няма право на друг съперник, ако иска да запази безспорния си статут – следващият му мач трябва да е срещу Паркър.

Следващата битка на Паркър със сигурност ще е за пълната версия на титлата на WBO – със или без Усик в противоположния ъгъл.