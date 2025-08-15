ЦСКА анонсира нов играч - представя го днес

ЦСКА пусна интригуваща снимка в социалните мрежи. На нея се вижда футболист, обгърнат с португалско знаме. Това е новото попълнение на тима – Бруно Жордао. Самият той препубликува поста на червените на стори в Инстаграм.

26-годишният вътрешен халф пристига от елитния полски Радомяк, за който има 4 мача и 2 асистенции от началото на сезона. Висок е 180 см, като може да действа и по-напред в средата на терена. Очаква се ЦСКА за заплати 500 000 евро за неговите права.

От Борисовата градина се насочиха към Бруно Жордао, след като удариха на камък в опитите да привлекат бразилеца Лукас Вентура от Апоел Беер Шева.