ЦСКА анонсира нов играч - представя го днес

  • 15 авг 2025 | 14:37
  • 5660
  • 5
ЦСКА пусна интригуваща снимка в социалните мрежи. На нея се вижда футболист, обгърнат с португалско знаме. Това е новото попълнение на тима – Бруно Жордао. Самият той препубликува поста на червените на стори в Инстаграм.

ЦСКА взима португалец от Полша - "червените" бомбрадирали клуба му с оферти
ЦСКА взима португалец от Полша - "червените" бомбрадирали клуба му с оферти

26-годишният вътрешен халф пристига от елитния полски Радомяк, за който има 4 мача и 2 асистенции от началото на сезона. Висок е 180 см, като може да действа и по-напред в средата на терена. Очаква се ЦСКА за заплати 500 000 евро за неговите права.

От Борисовата градина се насочиха към Бруно Жордао, след като удариха на камък в опитите да привлекат бразилеца Лукас Вентура от Апоел Беер Шева.

