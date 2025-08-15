Рая Маркова е четвъртфиналистка в Румъния

Рая Маркова се класира за четвъртфиналите на сингъл при девойките на турнир до 14 г. от първа категория на Тенис Европа в Испания.

Поставената под №8 българка разгроми на осминафиналите с 6:1, 6:0 Рената Сасонкина. Това е трета поредна победа за българката без да загуби сет. В първите си три мача Маркова загуби само четири гейма. За място на полуфиналите Рая ще играе срещу първата поставена Виолета Скрип (Украйна), която е вицешампионка на Уимбълдън и шампионка на двойки от Европейското първенство за девойки до 14 годишна възраст.

Рая Маркова и Илина Илиева се класираха и за полуфиналите в турнира на двойки. Поставените под №4 българките победиха със 7:5, 6:1 петите в схемата Валерия Каминская и Риана Руснакова (Словакия). За място на финала Маркова и Илиева ще играят срещу първите поставени Еда-Лада Сачирович (Босна и Херцеговина) и Виолета Скрип (Украйна).

Илина Илиева пък се класира за четвъртфиналите в утешителната надпревара при девойките. Българката победи с 4:0, 5:3 Мария Форджоне (Италия).