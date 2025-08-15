Мареска: Трябва ни централен защитник

Наставникът на Челси Енцо Мареска заяви, че клубът има нужда да привлече централен защитник. Лондончани за пореден трансферен прозорец привлякоха множество футболисти, но очевидно не са приключили със селекцията. Основната причина “сините” да имат нужда от бранител е тежката контузия на Ливай Колуил, който ще пропусне голяма част от сезона.

“Опитваме се да намерим решения вътрешно. Клубът знае какво мисля и то е, че имаме нужда от централен защитник. Контузията на Ливай е голяма загуба за нас. Той беше толкова важен миналия сезон. Успявахме да създаваме шансове и да атакуваме по правилния начин, когато изнасяхме топката по правилния начин. Ливай беше голяма част от това”, заяви Мареска.

Maresca goes public again saying he thinks we need to sign a central defender pic.twitter.com/GbpGOH1iSz — MarescaMedia (@MarescaMedia) August 15, 2025

“Имаме фантастичен състав. Много сме доволни. Но, както съм казвал много пъти, докато трансферният прозорец е отворен, всичко може да се случи”, допълни той. Освен централен защитник Челси преговаря и за привличането на Чави Симонс и Алехандро Гарначо.

“Когато пристигнах в Челси, шумът около клуба беше напълно различен в сравнение със сега. Аз лично не обичам да гледам три, четири месеца напред, защото това не съществува във футбола. Искам да се концентрирам върху утре. Целта ми и тази на отбора е да се подобрява всеки ден. По-добър отбор сме в сравнение с преди една година, защото работихме заедно един сезон”, каза още италианецът.

Челси стартира сезона с домакинство на Кристъл Палас в лондонско дерби, което ще се играе в неделя.