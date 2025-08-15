Руснаци искат нападател на Ботев (Пд)

Ботев (Пловдив) съвсем скоро може да продаде още един от чуждестранните си играчи. Руският Криля Советов проявява сериозен интерес към централния нападател Алекса Мараш.

Медиите в страната съобщават, че 21-годишният черногорец е първият избор за клуба от Самара, но ако не успеят да се договорят с "жълто-черните", имат и друг вариант за върха на атаката. "Канарчетата" са склонни да продадат нападателя, тъй като треньорът Николай Киров разполага с още трима играчи за тази позиция. През лятото на "Колежа" пристигнаха Стивън Петков, Димитър Митков и Таилсон.

През тази година Ботев продаде Самуел Акере на Видзев (Лодз), Ехидже Укаки в Шефилд Юнайтед и Ханс Кристиан Бернат в Карлсруе. Очаква се "жълто-черните" да осъществят още един изходящ трансфер освен евентуалния на Алекса Мараш. Става въпрос за левия защитник Константинос Балоянис, който е обект на чужди клубове и до края на трансферния прозорец има голяма вероятност да бъде продаден.