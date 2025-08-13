Важните факти преди битката Дю Плеси - Чимаев

Вероятно най-очакваната и най-силно наситена с големи имена бойна галавечер за 2025 г. е почти тук – UFC 319 ще се проведе в неделя сутринта в United Center в Чикаго.

Картата е пълна с бивши шампиони на UFC, претенденти за титли, дългоочаквани дебюти, два финала от „The Ultimate Fighter“ и много други, но вниманието е съсредоточено върху главния мач. Шампионът в средна категория Дрикус Ду Плесис (23-2 MMA, 9-0 UFC) ще направи трета защита на пояса си срещу непобедения боец Хамзат Чимаев (14-0 MMA, 8-0 UFC), за когото това е първи опит за златото на UFC.

Това е галавечер, която не бива да се пропуска. Ето фактите преди събитието, предоставени от MMA Junkie:

Дрикус Ду Плеси

Един от 14-те безспорни шампиони в средна категория в историята на UFC.

Единственият шампион от Южна Африка в историята на UFC.

Един от петима бойци, които са сменили титлата чрез разделено съдийско решение (другите са Александре Пантожа, Роби Лоулър, Хенри Сехудо и Карла Еспарза).

Има 3 победи в шампионски мачове в средна категория – дели 4-то място в историята след Андерсън Силва (11), Исраел Адесаня (8) и Крис Уайдман (4).

Серията му от 9 поредни победи в UFC в средна категория е най-дългата активна в дивизията.

9-те му победи в средна категория делят 3-то място за най-дълга серия в историята на дивизията заедно с Уайдман, след Силва (13) и Адесаня (12).

Серията от 9 поредни победи в UFC го поставя на 3-то място сред активните бойци, заедно с Мовсар Евлоев, след Ислам Махачев (15) и Мераб Двалишвили (13).

20 от 23-те му победи са с приключване, 8 от тях – в първи рунд.

Хамзат Чимаев

Може да стане 15-ият боец в UFC, който печели безспорна титла с непобеден рекорд.

Баланс в средна категория: 4-0.

Серията му от 4 победи в средна категория е 4-та по дължина сред активните, след Дю Плеси (9), Антъни Ернандес (8) и Кайо Боральо (7).

12 от 14-те му победи са с прекратяване, включително 6 от 8-те му в UFC.

В първите си 4 мача в UFC е получил само един значителен удар – най-малко в историята на организацията.

Има 4 мача в UFC, в които не е допуснал нито един значителен удар – рекорд в историята на компанията.

Направил е поне едно събаряне в 7 от 8-те си мача в UFC.

Двете му победи в рамките на 10 дни през юли 2020 г. са най-бързата подобна серия в историята на UFC.

3-те му победи за 66 дни (юли–септември 2020 г.) също са рекордно бързи.

Получавал е бонус за вечерта в 6 от 8-те си участия в UFC.