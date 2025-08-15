Популярни
Николай Христозов за мача с дубъла на Левски

Утре Сливнишки герой (Сливница) играе в София с втория отбор на Левски. Срещата е от третия кръг на Югозападната Трета лига.

„Ще играем срещу опасен съперник – отбор от млади момчета с неоспорим потенциал, подготвени, с амбиции да се развиват и да се наложат в мъжкия футбол. Настройваме се за труден мач. Няма притеснение у нас. Доволен съм от показаното в последните ни два двубоя. Имаме с какво да отговорим на съперника. Целта е не само да затвърдим, но и да надграждаме в игрово“, коментира пред Sportal.bg Николай Христозов, треньор на Героя.

