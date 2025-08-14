Брага се справи с ЧФР Клуж и в реванша

Брага се класира без особени затруднения за плейофния кръг на Лига Европа. За разлика от мачовете с Левски, следващият съперник на португалците в лицето на ЧФР Клуж, не успя да окаже сериозна съпротива и бе победен и в реванша с 2:0, като с общ резултат 4:1 от двата мача Брага продължава напред.

Героят за домакините днес бе Родриго Саласар, който реализира и двете попадения в мача. Той откри резултата от дузпа в 19-ата минута, а след това удвои в 45-ата.

Победата на португалците можеше да бъде и още по-изразителна, но трети техен гол бе отменен заради засада на Франсиско Наваро в 88-ата минута.

С този успех Брага вече е в плейофния кръг на турнира. Там ще се изправи срещу Линкълн Ред Импс от Гибралтар.

ЧФР Клуж ще се утеши с място в плейофа на Лигата на конференциите, къде го ще срещне състава на Хекен.