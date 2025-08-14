Късен гол донесе нова победа на Спарта (Прага) срещу Арарат

Отборът на Спарта (Прага) очаквано се класира за плейофите на Лигата на конференциите, след като спечели с 2:1 като гост в реванша си с Арарат-Армения. Така чехите продължават напред в турнира с общ резултат 6:2, след като преди седмица победиха с убедителното 4:1 като домакини.

Именно Спарта поведе в резултата, като това стана в 23-тата минута с гол на Албион Рахмани. Само осем минути по-късно арменците изравниха чрез дузпа на Хуан Баланта. В 87-ата минута обаче техният защитник Жоао Кейрош получи директен червен картон. Това улесни съперникът им, който в началото на добавеното време стигна до победно попадение, дело на резервата Ермал Красники. Титуляр за Арарат в този мач беше бившият играч на ЦСКА Жираир Шагоян.

В следващия кръг на турнира Спарта ще срещне по-добрия измежду Рига ФК и Бейтар (Йерусалим).