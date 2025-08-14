Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Спарта (Прага)
  3. Късен гол донесе нова победа на Спарта (Прага) срещу Арарат

Късен гол донесе нова победа на Спарта (Прага) срещу Арарат

  • 14 авг 2025 | 21:30
  • 446
  • 0
Късен гол донесе нова победа на Спарта (Прага) срещу Арарат

Отборът на Спарта (Прага) очаквано се класира за плейофите на Лигата на конференциите, след като спечели с 2:1 като гост в реванша си с Арарат-Армения. Така чехите продължават напред в турнира с общ резултат 6:2, след като преди седмица победиха с убедителното 4:1 като домакини.

Именно Спарта поведе в резултата, като това стана в 23-тата минута с гол на Албион Рахмани. Само осем минути по-късно арменците изравниха чрез дузпа на Хуан Баланта. В 87-ата минута обаче техният защитник Жоао Кейрош получи директен червен картон. Това улесни съперникът им, който в началото на добавеното време стигна до победно попадение, дело на резервата Ермал Красники. Титуляр за Арарат в този мач беше бившият играч на ЦСКА Жираир Шагоян.

В следващия кръг на турнира Спарта ще срещне по-добрия измежду Рига ФК и Бейтар (Йерусалим).

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Халф на Ювентус ще пропусне началото на сезона в Серия "А"

Халф на Ювентус ще пропусне началото на сезона в Серия "А"

  • 14 авг 2025 | 19:42
  • 1340
  • 0
Де Дзерби с ясно послание към Мейсън Грийнууд

Де Дзерби с ясно послание към Мейсън Грийнууд

  • 14 авг 2025 | 19:40
  • 2541
  • 0
Бивш отбор на Стоилов отпадна от Лигата на конференциите

Бивш отбор на Стоилов отпадна от Лигата на конференциите

  • 14 авг 2025 | 19:19
  • 1299
  • 0
Лигата на конференциите на живо: АЗ Алкмаар води с човек по-малко

Лигата на конференциите на живо: АЗ Алкмаар води с човек по-малко

  • 14 авг 2025 | 20:20
  • 11052
  • 0
Рома отправи оферта за Санчо, Интер може да финансира две сделки на “вълците”

Рома отправи оферта за Санчо, Интер може да финансира две сделки на “вълците”

  • 14 авг 2025 | 18:46
  • 5482
  • 0
В Щутгарт са решени да се справят с Байерн на финала за Суперкупата на Германия

В Щутгарт са решени да се справят с Байерн на финала за Суперкупата на Германия

  • 14 авг 2025 | 18:26
  • 1114
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Убедителен "син" триумф! Сабах крачи, а Левски "лети" в Баку, наред е АЗ Алкмаар

Убедителен "син" триумф! Сабах крачи, а Левски "лети" в Баку, наред е АЗ Алкмаар

  • 14 авг 2025 | 20:52
  • 130372
  • 520
Арда 2:0 Кауно (Жалгирис), шедьоври взривиха Кърджали, два червени картона за гостите

Арда 2:0 Кауно (Жалгирис), шедьоври взривиха Кърджали, два червени картона за гостите

  • 14 авг 2025 | 22:00
  • 45143
  • 61
След успеха в Баку: Веласкес разкри нещо фундаментално за Левски

След успеха в Баку: Веласкес разкри нещо фундаментално за Левски

  • 14 авг 2025 | 21:25
  • 21849
  • 21
Радослав Кирилов: Изиграхме изключителен мач! Вървим в правилната посока

Радослав Кирилов: Изиграхме изключителен мач! Вървим в правилната посока

  • 14 авг 2025 | 21:09
  • 8670
  • 1
Боримиров: Перфектен мач! Срещу АЗ сме на "Васил Левски"

Боримиров: Перфектен мач! Срещу АЗ сме на "Васил Левски"

  • 14 авг 2025 | 21:14
  • 7036
  • 11
След Бютучи: ЦСКА отстрани още трима скъпоплатени играчи от първия отбор

След Бютучи: ЦСКА отстрани още трима скъпоплатени играчи от първия отбор

  • 14 авг 2025 | 14:22
  • 70521
  • 84