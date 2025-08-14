Популярни
  Sportal.bg
  Бойни спортове
  3. Отпада първото обвинение срещу Джон Джоунс за предполагаемо бягство от местопроизшествие

Отпада първото обвинение срещу Джон Джоунс за предполагаемо бягство от местопроизшествие

  14 авг 2025 | 19:26
Отпада първото обвинение срещу Джон Джоунс за предполагаемо бягство от местопроизшествие

Първоначалното обвинение срещу бившия шампион на UFC в две дивизии Джон Джоунс за предполагаемо бягство от местопроизшествие през февруари е отхвърлено. Според съдебните регистри на Ню Мексико, прокуратурата е оттеглила обвинението за дребно нарушение за напускане на местопроизшествието в сряда (13.08).

Не е ясно защо прокуратурата е взела това решение, но към сряда Джоунс все още е изправен пред две обвинения по допълнително дело, заведено дни след първото. Тези обвинения са отново за напускане на местопроизшествието и за използване на телефон за сплашване, заплашване, тормоз или обида.

По тези обвинения Джоунс е насрочен за съдебен процес на 2 септември в градския съд на Албакърки. Обвиненията бяха повдигнати през юни, произтичащи от предполагаемия инцидент на 21 февруари, при който полицията твърди, че е открила полугола и привидно опиянена жена на пътническата седалка на автомобил насред кръстовище след сблъсък.

Жената е заявила, че Джоунс е шофирал и е избягал от местопроизшествието. Тя е набрала номер на телефона си, който е посочила като номера на Джоунс. Мъжкият глас е заплашил полицаите, дори споменавайки, че има приятели, които могат да ги убият. Мъжът не се е идентифицирал като Джоунс.

Полицията публикува видеозапис от камера на тялото след предполагаемия инцидент. По-късно Джоунс сякаш индиректно потвърди, че гласът по телефона е негов.

Адвокатът на Джоунс, Кристофър Дод, отрече Джоунс да е шофирал колата в нощта на инцидента и заяви, че жената е била в нетрезво състояние и е отправила фалшиво обвинение, на което полицията се е хванала.

