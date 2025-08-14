Драган Нешич: Имаме шансове за полуфинал, това Световно дава много опит

Селекционерът на националния отбор за жени под 21 години – Драган Нешич, говори на живо от Индонезия в ефира на Дарик радио. Специалистът говори за предстоящия утре, 15 август четвъртфинал срещу Полша на Световното първенство, категоричния успех с 3:0 над САЩ на 1/8-финала, успехите и пораженията в групата, работата на Федерацията и потенциала на „лъвиците“ в тази преходна възраст.

„Утре излизаме срещу един важен европейски отбор в тази възраст. Това лято изиграхме контролни срещи срещу тях. Полша е много високо ниво отбор, ние обаче имаме нашите шансове“, почна Нешич.

Изключителни волейболистки! България разгроми САЩ и е на 1/4-финал на Мондиал 2025

„Аз съм много доволен, че тези момичета показаха сериозно представяне. Сериозно изигран мач, защото със сигурност не се очакваше това от този набор. Доволен съм да съм треньор на тези деца, показващи сериозни резултати“, каза Нешич за успеха с 3:0 над САЩ.

България U21 срещу Полша на 1/4-финала на Световното

„Ние тук имахме от самото начало кадрови проблеми. Нямаме всички позиции, трябваше да сменяме посрещачи, либера и така нататък. Приемам го като нормален процес – за волейбола и за всеки спорт. Момичетата направиха всичко, което се търсеше от тях. Това е преход от детска възраст към професионален спорт. За първи път работя с такива малки възрасти. Горд съм да съм техен треньор. Не само защото вчера бихме Щатите“.

Нешич се върна и към първия мач с Бразилия: „Ние още не бяхме готови да играем срещу такъв противник в първия мач. Те играят на женско ниво вече. Ние сме близо до тях. Ако днес играем с тях, със сигурност ще играем много, много по-добре. Това очаквам и с Полша. Това е страна с голям волейбол. Ние имаме шансове. Тази агресия, която показахме срещу американките, трябва отново да я покажем – така се играе волейбол“.

„Искам да ви кажа – това, което прави Федерацията – надявам се и клубовете го разбират. Това е нещо прекрасно. Не съм адвокат на Федерацията, но виждам едно развитие. Това лято тези деца имат 15 мача на прекрасно ниво, на световно ниво. Като клубове трябва да го разберем. Ние всички трябва да работим за качеството. Не е едно и също да имаш един мач или 15 мача. Даваме невероятен опит. Тези деца утре ще играят в първенството, вдигаме качеството на първенството“.

„Всичко е много симпатично, хората са много любезни. Ние мислим само за волейбол“, каза Нешич за условията в Индонезия.

„Това е да настръхнеш, прекрасно е. Така трябва да научим и нашите деца – загубата е само едно начало към следващи победи“, завърши селекционерът за отбора на Тайланд, който се поклони на „лъвиците“ след загубата си.