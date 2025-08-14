Популярни
Деян Нинов в Block Out: Обявиха, че Левски е с най-добрата школа в Европа, а ние от ВК Люлин ги побеждаваме редовно

  • 14 авг 2025 | 18:14
  • 920
  • 1

Президентът на Волейболен клуб Люлин Деян Нинов вече е и член на Управителния съвет на Българската федерация по волейбол (БФВ).

36-годишният бивш волейболист на Левски Сиконко гостува във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

Ето какво се случва с митичната за волейбола зала “Сиконко”
Ето какво се случва с митичната за волейбола зала “Сиконко”

“През последния сезон само картотекираните деца във ВК Люлин бяха между 140 и 150, а отделно от тази бройка има около 100 деца, които са разпределени в подготвителни групи, които тренират повече за масовост, да са ангажирани със спорт и да са отдалечени от външната среда. И успехите, които постигаме през последните години, най-вече при момчетата, показват, че се работи добре и са безпрецедентни, защото се постигат с деца, които са 99% от Люлин, а останалия 1% от около Люлин. Без никакво притеснение заявявам, че последните 2-3 години победихме отбори, които могат да селектират деца от цяла България. Дори Левски, които се самопровъзгласиха за най-добрата школа в Европа, които са с национални треньори, щабове, психоложки и т.н., а ние последния сезон, ги победихме два пъти във възрастта юноши старша на финалите и то само с деца от Люлин”, заяви Деян Нинов специално във във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

Деян Нинов пред Sportal.bg: Ефектът “Казийски” ще е отличен за българския волейбол
Деян Нинов пред Sportal.bg: Ефектът “Казийски” ще е отличен за българския волейбол

“Според мен във волейбола всички клубове трябва да се стремят в една посока, защото е спорт, топка е, една година едни побеждават, друга - други, винаги има победени и победители. И затова аз "шапка свалям" на всички клубове, които акцентират към децата, към детско-юношеския волейбол, които селектират деца и привличат деца за волейбола. В крайна сметка всички по някакъв начин трябва да работим заедно и въпреки, че имаме някакви различия да говорим на един език доколкото можем. Защото тези успехи, които се постигат в детско-юношеското направление, въпреки че и много се изпуснаха, това е заради всичките клубове. Още веднъж искам да ги поздравя и да благодаря на всички клубове, които работят с децата”, добави Нинов.

