Беретини пропуска US Open

Италианският тенисист Матео Беретини официално отказа участие на Откритото първенство на САЩ, което започва на 24 август, съобщи вестник "Гадзета дело Спорт". На неговото място в схемата на турнира от “Големия шлем” ще влезе представителя на домакините Брендън Холт. Беретини е полуфиналист в Ню Йорк от 2019, като има и загубен финал на "Уимбълдън" две години по-късно, а също и полуфинал на Australian Open 2022.

Матео Беретини не участва и на тазгодишното издание на "Ролан Гарос".

Беретини участва за последно на "Уимбълдън", където е елиминиран в първия кръг от Камил Майхшак. Преди това италианецът участва на Откритото първенство на Рим.

"След турнира в Рим прекарах трудни седмици, имах толкова трудни моменти, че трябваше да реша какво ще правя. Уморен съм да се боря постоянно с нещо. Имам нужда да обмисля какво ще правя в бъдеще, защото да бъда по такъв начин на корта не е нещо, което искам", коментира Беретини, който достигна до номер 6 в света в началото на 2022 година.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages