Тен Хаг: Напълно концентрирани сме в предстоящия мач за Купата на Германия

Новият старши треньор на Байер (Леверкузен) Ерик тен Хаг е напълно концентриран за официалния си дебют начело на отбора при гостуването на четвъртодивизионния Зоненхоф (Гросашпах) в първия кръг на турнира за Купата на Германия в петък.

"Напълно концентрирани сме върху този мач и искаме да бъдем доминантни, агресивни в атака и да играем със страхотен отборен дух. Концентрация - за това говорим. Ако имаме това, тогава имаме добър шанс да спечелим с цялото ми уважение към силния противник", коментира на пресконференцията преди срещата Тен Хаг.

Байер записа разнообразни резултати в предсезонните си мачове, след като загуби няколко водещи фигури в състава, сред които плеймейкърът Флориан Виртц, полузащитникът Гранит Джака и бранителят Йонатан Та. Като нови попълнения пристигнаха полузащитниците Малик Тилман и Ибрахим Маза, крилото Ернест Поку, защитникът Джаръл Куанса и вратарите Марк Флекен и Янис Бласвих.

В Леверкузен са притеснени, че имат много дупки за запълване след напускането на множество основни играчи
В Леверкузен са притеснени, че имат много дупки за запълване след напускането на множество основни играчи

"Новите футболисти се адаптираха наистина бързо и това беше изключително важно. Сега можем напълно да се съсредоточим върху тренировките и предстоящите мачове. Придаваме на отбора структура и определяме план за мачовете, но в същото време искаме да оставим достатъчно свобода на действие за креативност и интуиция", заяви още нидерландският специалист.

Преди мача треньорът посочи германския национал Роберт Андрих за наследник на напусналия Лукас Храдецки като капитан на отбора. "Това беше естествен процес. Той самият си проправи пътя в предсезонната подготовка, винаги беше позитивен и обединяваше момчетата. Той е правилният човек за тази работа", завърши наставникът на Леверкузен.

Снимки: Imago

