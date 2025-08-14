Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Себастиан Фундора ще защитава титлата си срещу Кийт Търман на 18-и октомври

  • 14 авг 2025 | 15:15
  • 208
  • 0
Американската медия www.boxingscene.com споделя, че е постигнато устно споразумение между Себастиан Фундора (23-1-1, 15 KO) да защитава титлата си в полусредна категория на WBC срещу бившия обединен шампион в полусредна категория Кийт Търман (31-1, 23 KO) на 18-и октомври в Лас Вегас.

27-годишният Фундора беше късна замяна на контузения 36-годишен Търман през март 2024 г. и успя да спечели поясите на WBC и WBO, побеждавайки австралиеца Тим Цзю с кървава победа по точки с неединодушно съдийско решение. Търман се оттегли от битката с шампиона Цзю заради контузия на бицепса, получена по време на тренировка.

Себастиян Фундора шокира Тим Цзю и отне пояса му

Двуметровият американец повтори победата над Цзю с технически нокаут в седмия рунд на 19-и юли.

Търман, номер 8 в класацията на WBC, се завърна през март след тригодишно отсъствие, след победа през 2022 г. над настоящия шампион на WBC в полусредна категория Марио Бариос и ТКО над Брок Джарвис. Единствената загуба на Търман дойде срещу Мани Пакиао през 2019 г.

