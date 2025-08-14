Майк Пери срещу Джереми Стивънс оглавяват първото събитие на BKFC в Ню Джърси

Популярни
  14 авг 2025
Майк Пери, известен като „Кралят на насилието“, се завръща в BKFC (Bare Knuckle Fighting Championship). Той ще се изправи срещу ветерана от UFC Джереми Стивънс в категория до 79,4 кг на първата галавечер на BKFC в Нюарк, Ню Джърси, на 4 октомври.

Новината за двубоя беше обявена в шоуто на спортния журналист Ариел Хелуани в сряда.

Пери, който бързо се превърна в лицето на BKFC, не се е състезавал от април 2024 г., когато нокаутира бившия претендент за титлата в UFC Тиаго Алвеш само за минута в първия рунд. С тази победа Пери достигна статистика 5-0 в бокса без ръкавици, като сред победите му са и тези над бившите шампиони на UFC Еди Алварес и Люк Рокхолд.

След последната си победа Пери се пробва в бокса с ръкавици, но загуби от Джейк Пол с технически нокаут в шестия рунд. Оттогава той чакаше следващия си двубой и ето че сега е готов за завръщане през октомври.

Джейк Пол нокаутира Майк Пери и предизвика Алекс Перейра
Джейк Пол нокаутира Майк Пери и предизвика Алекс Перейра

Джереми Стивънс пък има статистика от 3-0 в бокса без ръкавици, включително победа над Еди Алварес през януари. След този двубой Стивънс се завърна в UFC за събитие в родния си щат Айова, но загуби по точки от Мейсън Джоунс.

Президентът на BKFC Дейвид Фелдман сподели пред "Yahoo! Sports", че първоначално са водени преговори с Дарън Тил, но в крайна сметка двете страни не са успели да постигнат споразумение. Друг вариант е бил Роби Уолър, но Фелдман разкри, че бившият шампион в полусредна категория все още е под договор с UFC и вероятно ще остане в пенсия.

