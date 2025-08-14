Популярни
Гимнастички на рекордните 76 страни ще участват на Световното в Рио

  • 14 авг 2025 | 13:03
  • 363
  • 0
Състезателки от рекордните 76 държави ще участват на Световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (Бразилия), което за първи път ще се проведе в Южна Америка от 20 до 24 август.

76 федерации от пет континента са регистрирани в шампионата, което е нов рекорд. Досега най-много държави, участващи на Световното първенство, са били 62 досега, но този път той е подсилен от броя на регистрираните панамерикански делегации.

България ще бъде представена от Стилияна Николова, Ева Брезалиева и ансамбъл жени, които вече провеждат тренировъчен лагер в бразилския град Аракажу.

Гимнастичките с първа тренировка на лагера в Бразилия преди Световното първенство
Гимнастичките с първа тренировка на лагера в Бразилия преди Световното първенство

Първото по рода си Световно първенство (Будапеща, 1963) включва само европейски делегации и 10 регистрирани държави. Куба е първата неевропейска държава, участвала в шампионат (1965). Този показател скоро се разширява до три континента (1969 година), след това до четири (1971), а след това до пет.

Към днешна дата на Световните първенства са раздадени 900 медала, 875 са завоювани от европейски федерации и 25 от представителки на други континенти. Или по-скоро континентални, защото Азия е единствената континентална зона, освен Европа с медали от Световни първенства по художествена гимнастика, включително КНДР, Република Корея, Япония и Китай.

Досега нито една панамериканска страна не е спечелила медал на Световното първенство, но Бразилия се доближи доста във Валенсия 2023, завършвайки на четвърто място на финала с пет обръча при ансамблите.

Това е първото Световно първенство, провеждано някога в Южна Америка, и едва второто домакинство от латиноамерикански град (първото беше Хавана (Куба) през 1971-а). Американският континент за последно беше домакин през 2002 година в Ню Орлиънс (САЩ).

Снимки: Gettyimages

