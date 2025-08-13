Популярни
»
  3. Александра Георгиева и Димитър Стоянов на финал в своите категории на Световните игри в Китай

  • 13 авг 2025 | 16:27
Националите по кикбокс Александра Георгиева и Димитър Стоянов ще спорят за златните отличия на Световните игри, които се провеждат в Чънду, Китай.

България участва с трима състезатели в турнира по кикбокс на игрите, като двама стигнаха до финалите. Александра Георгиева победи с 12:7т. Михаела Горалжикова от Словакия, с което се класира на финал в категория до 60кг., стил пойнт файтинг. Кикбоксьорката ни ще спори за златото с британката Евелин Нейенс.

Димитър Стоянов ще се качи на ринга в спор за златния медал в категория до 75 кг., стил К1. Националът ни надигра с 2:1 съдииски гласа поляка Доминик Цинал и на финала чака израелеца Осаид Джодах.

Борислав Радулов бе надигран с точка от своя съперник на полуфинала и ще спори за бронза в категория до 63 кг. стил пойнт файтинг срещу Роланд Вициан (Германия). Световният ни шампион бе спян от италианеца Габриеле Ланзирао, който победи българина с 12:11т.

Двата финала с участието на Александра Георгиева и Димитър Стоянов, както и срещата за борнозовото отличие на Борислав Радулов ще се играят в четвъртък - 14 август 2025г.

