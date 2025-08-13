Популярни
  • 13 авг 2025 | 15:53
  • 525
  • 1
Манарино за допинга на Синер: Не вярвам в Дядо Коледа

Френският тенисист Адриан Манарино, който е следващият съперник на Яник Синер на турнира в Синсинати, със сигурност е един от най-големите критици на италианеца заради наказанието му за положителната допинг проба.

"Не вярвам в Дядо Коледа. Но ако някой иска да вярва, е свободен да го направи. Що се отнася до тези случаи, имам право да се съмнявам, но е странно от 300-е най-добри състезатели излязоха два положителни теста и те са съответно на номер 1 в двете класации (б. а. - той визира и Ига Швьонтек при жените). Случва се да вземеш по невнимание сбъркано хапче или витамин, но все пак е странно", каза 37-годишният Манарино, цитиран от "Гадзета дело Спорт"

"Мисля, че направиха всичко, на което бяха способни, за да минат за чисти атлети, почти за жертви. Аз се събуждам всяка сутрин и накуцвам. Ако на моята възраст трябва да излизам на корта срещу 20 или 25-годишни, които не са чисти, става сложно. Във всеки случаи се надявам те да са чисти", каза още Манарино.

