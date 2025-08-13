Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Шампион 2006 с два отбора в Адриатическата лига при подрастващите

Шампион 2006 с два отбора в Адриатическата лига при подрастващите

  • 13 авг 2025 | 15:42
  • 280
  • 0
Шампион 2006 с два отбора в Адриатическата лига при подрастващите

Шампион 2006 за поредна година ще има представителни отбори в баскетболната Адриатическа лига при подрастващите. За предстоящия сезон това ще бъдат съставите за момичета до 15 години и до 17 години.

Вече два поредни сезона Шампион 2006 участва в този международен турнир, в който се състезават различни отбори от бивша Югославия.

"За България е престиж, че има представителни отбори в лицето на БК Шампион 2006 в тази регионална надпревара. Участието на тези два тима – до 15 и до 17 години, вече е потвърдено и в същото време е изпратена информация до БФБаскетбол програмата за участие в състезанията на домашна сцена да бъде съобразена с турнирите от Адриатическата лига", информираха официално от клуба.

15-годишните баскетболистки на Шампион 2006 ще стартират в Адриатическата лига с турнир в края на септември, докато 17-годишните ще играят за първи път през октомври.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Зоран Драгич отпадна от състава на Словения за ЕвроБаскет, съпругата му се подигра на селекционера

Зоран Драгич отпадна от състава на Словения за ЕвроБаскет, съпругата му се подигра на селекционера

  • 13 авг 2025 | 13:40
  • 1045
  • 0
Кристиян Занов номиниран за MVP на Европейското в Скопие

Кристиян Занов номиниран за MVP на Европейското в Скопие

  • 13 авг 2025 | 13:25
  • 561
  • 0
Хибрид между Янис и Уемби: 13-годишен вундеркинд влиза в първия отбор на Барселона

Хибрид между Янис и Уемби: 13-годишен вундеркинд влиза в първия отбор на Барселона

  • 13 авг 2025 | 12:22
  • 2284
  • 1
България U16 научи името на следващия си съперник на Европейското

България U16 научи името на следващия си съперник на Европейското

  • 13 авг 2025 | 11:19
  • 555
  • 0
Официално: Познато лице се завърна в Балкан

Официално: Познато лице се завърна в Балкан

  • 13 авг 2025 | 10:56
  • 933
  • 0
Баскетболен спец влиза в щаба на волейболния Дея

Баскетболен спец влиза в щаба на волейболния Дея

  • 13 авг 2025 | 10:40
  • 863
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА до последно се надява да задържи един от най-добрите си играчи, предложи му договор без клаузата "Фичо"

ЦСКА до последно се надява да задържи един от най-добрите си играчи, предложи му договор без клаузата "Фичо"

  • 13 авг 2025 | 14:28
  • 25913
  • 90
Матей Казийски ще играe в България!

Матей Казийски ще играe в България!

  • 13 авг 2025 | 13:41
  • 23069
  • 38
Изключителни волейболистки! България разгроми САЩ и е на 1/4-финал на Мондиал 2025

Изключителни волейболистки! България разгроми САЩ и е на 1/4-финал на Мондиал 2025

  • 13 авг 2025 | 13:18
  • 22241
  • 24
Левски пристигна в Баку

Левски пристигна в Баку

  • 13 авг 2025 | 13:21
  • 9148
  • 42
Етър остана без треньор

Етър остана без треньор

  • 13 авг 2025 | 12:20
  • 11182
  • 14
Има ли с какво Тотнъм да се противопостави на ПСЖ в сблъсъка за Суперкупата на Европа?

Има ли с какво Тотнъм да се противопостави на ПСЖ в сблъсъка за Суперкупата на Европа?

  • 13 авг 2025 | 07:30
  • 16856
  • 7