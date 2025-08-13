Шампион 2006 с два отбора в Адриатическата лига при подрастващите

Шампион 2006 за поредна година ще има представителни отбори в баскетболната Адриатическа лига при подрастващите. За предстоящия сезон това ще бъдат съставите за момичета до 15 години и до 17 години.

Вече два поредни сезона Шампион 2006 участва в този международен турнир, в който се състезават различни отбори от бивша Югославия.

"За България е престиж, че има представителни отбори в лицето на БК Шампион 2006 в тази регионална надпревара. Участието на тези два тима – до 15 и до 17 години, вече е потвърдено и в същото време е изпратена информация до БФБаскетбол програмата за участие в състезанията на домашна сцена да бъде съобразена с турнирите от Адриатическата лига", информираха официално от клуба.

15-годишните баскетболистки на Шампион 2006 ще стартират в Адриатическата лига с турнир в края на септември, докато 17-годишните ще играят за първи път през октомври.