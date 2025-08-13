Дуплантис след пореднаия световен рекорд в Будапеща: Много обичам Унгария, харесва ми публиката

Абсолютният доминатор в овчарския скок при мъжете в последните години Арманд Дуплантис подобри собствения си световен рекорд на 6.29 метра на Гран При на Унгария в Будапеща снощи. Това е 13-ият път, в който той поставя нов световен рекорд, продължавайки да се противопоставя на гравитацията.

Двукратният олимпийски шампион запази традицията си да подобри предишния си рекорд с един сантиметър, който постави в Стокхолм през юни.

Дуплантис не признава гравитацията! Отново подобри световния си рекорд

"Много обичам Унгария. Пистите са много добри, харесва ми публиката, бих искал да се върна, благодаря", каза той след състезанието.

Дуплантис, който спечели втората си световна титла на същия стадион през 2023-а, се затича директно към публиката, за да празнува с приятелската си Дезире Ингландер и своето семейство.

В понеделник Дуплантис пропусна по-голямата част от пресконференцията преди надпреварата в Будапеща, извинявайки за закъснението. Той призна, че има много работа по това да се справя с времето си.

"Мисля, че ще трябва да се реванширам утре с голям скок", заяви Дуплантис и спази обещанието си за радост на публиката в Будапеща. Той има 15 сантиметра по-високи скокове от легендата Сергей Бубка.

Роденият в САЩ Дуплантис, който сега се състезава за Швеция, за първи път счупи световния рекорд през 2020 година в Полша, като скокът му от 6.17 метра надмина с един сантиметър предишния рекорд, поставен от французина Рено Лавиени шест години по-рано, пише Ройтерс.

Лавиени беше подобрил най-добрия скок на Бубка от 6.14, който се задържа почти 20 години, но Дуплантис издигна спорта на друго ниво и в събота ще се състезава на Диамантената лига на Силезия, където също счупи световния рекорд миналата година.