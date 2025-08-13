Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Химнастик
  3. Испански клуб привлече и освободи футболист за по-малко от четири часа

Испански клуб привлече и освободи футболист за по-малко от четири часа

  • 13 авг 2025 | 15:19
  • 1102
  • 0
Испански клуб привлече и освободи футболист за по-малко от четири часа

Левият бек Хосе Калдерон влезе в историята на международния футбол, след като се задържа в новия си клуб Химнастик само четири часа, пише испанската преса. Левият бек подписа договор и бе обявен като нов играч на отбора в 13:06 местно време във вторник, но в 17:02 бе освободен.

Химнастик обяви трансфера в социалните мрежи и след като първоначално Калдерон бе приветстван, скоро привържениците призоваваха масово за освобождаването му. Причина за това бе старо видео в интернет, в което се чуват обидни думи срещу каталунците. Въпросните кадри не са нови и не са от представяне на играча. Те датират от сезон 2023/24, когато Калдерон и неговите съотборници от Кордоба побеждават втория отбор на Барселона и на прибиране с клубния автобус се чуват скандирания "проклети да са всички каталунци". Логично, той бе моментално обявен за враг на Каталуния и бе освободен светкавично от отбора.

"Този клуб представлява град и фенове, които се гордеят с историята, идентичността и ценностите си. Всеки футболист в отбора трябва да отговаря на уважението, сплотеността и социалните отговорности, с които се характеризираме. Съжаляваме за възникналата ситуация и се извиняваме на хората в клуба, на акционерите и на феновете. Уверяваме всички, че опитваме да изградим възможно най-добрия отбор", пишат от клуба.

Любопитното е, че въпреки че освободиха Калдерон, от Химнастик не са свалили съобщението с привличането на левия бек почти цяло денонощие по-късно.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Лийдс се договори с Калвърт-Люин

Лийдс се договори с Калвърт-Люин

  • 13 авг 2025 | 13:44
  • 1447
  • 0
Милан запълни още една от овакантените позиции в своя състав

Милан запълни още една от овакантените позиции в своя състав

  • 13 авг 2025 | 13:30
  • 4048
  • 0
Севиля привлече вратар от Нюкасъл

Севиля привлече вратар от Нюкасъл

  • 13 авг 2025 | 13:30
  • 1005
  • 0
Ливърпул е все по-близо до талантлив защитник от Италия

Ливърпул е все по-близо до талантлив защитник от Италия

  • 13 авг 2025 | 13:05
  • 4407
  • 6
В Тотнъм си избраха нов капитан

В Тотнъм си избраха нов капитан

  • 13 авг 2025 | 12:48
  • 1678
  • 0
Милан успя да убеди Хойлунд, преговорите с Юнайтед напредват

Милан успя да убеди Хойлунд, преговорите с Юнайтед напредват

  • 13 авг 2025 | 12:40
  • 7819
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА до последно се надява да задържи един от най-добрите си играчи, предложи му договор без клаузата "Фичо"

ЦСКА до последно се надява да задържи един от най-добрите си играчи, предложи му договор без клаузата "Фичо"

  • 13 авг 2025 | 14:28
  • 25789
  • 90
Матей Казийски ще играe в България!

Матей Казийски ще играe в България!

  • 13 авг 2025 | 13:41
  • 22998
  • 38
Изключителни волейболистки! България разгроми САЩ и е на 1/4-финал на Мондиал 2025

Изключителни волейболистки! България разгроми САЩ и е на 1/4-финал на Мондиал 2025

  • 13 авг 2025 | 13:18
  • 22180
  • 24
Левски пристигна в Баку

Левски пристигна в Баку

  • 13 авг 2025 | 13:21
  • 9116
  • 42
Етър остана без треньор

Етър остана без треньор

  • 13 авг 2025 | 12:20
  • 11151
  • 14
Има ли с какво Тотнъм да се противопостави на ПСЖ в сблъсъка за Суперкупата на Европа?

Има ли с какво Тотнъм да се противопостави на ПСЖ в сблъсъка за Суперкупата на Европа?

  • 13 авг 2025 | 07:30
  • 16841
  • 7