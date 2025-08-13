Популярни
  13 авг 2025 | 14:21
Ива Иванова започна с победа на сингъл на турнир в Тунис

Ива Иванова се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис  на твърди кортове в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под номер 8 в схемата българка победи френската квалификантка Селия Раки с 6:3, 6:3 за 84 минути.

Иванова направи три пробива в първия сет, в които и два пъти загуби подаването си. Във втората част тя взе аванс от 5:1 и без проблеми затвори мача.

Следващата й съперничка ще бъде американката Джордин Макбрайд.

Вчера 18-годишната българка и Желин Вандром (Белгия) победиха поставените под номер 1 в схемата Каролин Ансари и Лилиан Полинг (САЩ) с 6:1, 6:2 и продължават на четвъртфиналите на двойки.

Иванова достигна до финала на сингъл на турнира в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара в края на месец юни.

