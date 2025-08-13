Стара травма извади Радостина Маринова от Световното

Стара травма е причината Радостина Маринова да не попадне в състава на България за Световното първенство за жени в Тайланд. В последните дни от подготовката на родна земя диагоналът на България почувства болки в крака. Възстановителният период не позволява да играе на Световното първенство.

Тони Зетова взима четири световни шампионки за Световното за жени в Тайланд

Маринова игра много силно във вторите два турнира от Лигата на нациите. Тя беше и най-добрият състезател на България при 7-ото място на ЕвроВолей 2023.