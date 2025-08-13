Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Стара травма извади Радостина Маринова от Световното

Стара травма извади Радостина Маринова от Световното

  • 13 авг 2025 | 13:32
  • 212
  • 0

Стара травма е причината Радостина Маринова да не попадне в състава на България за Световното първенство за жени в Тайланд. В последните дни от подготовката на родна земя диагоналът на България почувства болки в крака. Възстановителният период не позволява да играе на Световното първенство.

Тони Зетова взима четири световни шампионки за Световното за жени в Тайланд
Тони Зетова взима четири световни шампионки за Световното за жени в Тайланд

Маринова игра много силно във вторите два турнира от Лигата на нациите. Тя беше и най-добрият състезател на България при 7-ото място на ЕвроВолей 2023.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Тони Зетова взима четири световни шампионки за Световното за жени в Тайланд

Тони Зетова взима четири световни шампионки за Световното за жени в Тайланд

  • 12 авг 2025 | 20:42
  • 20408
  • 10
Втора българка ще играе в първенството на Непал

Втора българка ще играе в първенството на Непал

  • 12 авг 2025 | 18:15
  • 2197
  • 2
Топ 5 на най-красивите волейболистки на Световното в Тайланд

Топ 5 на най-красивите волейболистки на Световното в Тайланд

  • 12 авг 2025 | 17:02
  • 12341
  • 10
Националка продължава кариерата си в шампиона на Румъния

Националка продължава кариерата си в шампиона на Румъния

  • 12 авг 2025 | 14:14
  • 1630
  • 0
Марица (Пловдив) благодари и се раздели с диагонала Ралина Дошкова

Марица (Пловдив) благодари и се раздели с диагонала Ралина Дошкова

  • 12 авг 2025 | 14:09
  • 1172
  • 1
България U21 със страхотна победа над Тайланд и класиране на 1/8-финал на Мондиал 2025

България U21 със страхотна победа над Тайланд и класиране на 1/8-финал на Мондиал 2025

  • 12 авг 2025 | 13:36
  • 15376
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Матей Казийски ще играe в България!

Матей Казийски ще играe в България!

  • 13 авг 2025 | 13:41
  • 1934
  • 3
Изключителни волейболистки! България разгроми САЩ и е на 1/4-финал на Мондиал 2025

Изключителни волейболистки! България разгроми САЩ и е на 1/4-финал на Мондиал 2025

  • 13 авг 2025 | 13:18
  • 5357
  • 9
Левски пристигна в Баку

Левски пристигна в Баку

  • 13 авг 2025 | 13:21
  • 1733
  • 1
Боримиров: Хубаво за България е повече наши отбори да продължават напред в Европа

Боримиров: Хубаво за България е повече наши отбори да продължават напред в Европа

  • 13 авг 2025 | 09:17
  • 8264
  • 9
Етър остана без треньор

Етър остана без треньор

  • 13 авг 2025 | 12:20
  • 4732
  • 10
Има ли с какво Тотнъм да се противопостави на ПСЖ в сблъсъка за Суперкупата на Европа?

Има ли с какво Тотнъм да се противопостави на ПСЖ в сблъсъка за Суперкупата на Европа?

  • 13 авг 2025 | 07:30
  • 13344
  • 6