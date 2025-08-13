Популярни
Цветелин Цветанов  е следващото ново попълнение на Дея

  13 авг 2025
Посрещачът Цветелин Цветанов е следващото ново попълнение в състава на Дея спорт (Бургас). 28-годишният волейболист идва от Добруджа 07 (Добрич), където игра като преотстъпен от Локомотив-Авиа (Пловдив).

В кариерата си Цветанов се е изявявал за индийския Бенгалуру Торпидоус, с който стана вицешампион, турския Аккуш Беледийе Спор, унгарския МАФЦ-БМЕ (Будапеща) и Тетевен Волей.

"Чаках няколко възможности за чужбина, но след като не се стигна до споразумение от двете страни, реших да остана в България.  От доста дълго време преговарях с Дея и в крайна сметка успяхме да се договорим за условия, които са подходящи и за двете страни", каза за BGvolleyball.com Цветелин Цветанов.

"Важен за решението ми бе фактът, че има нов треньор, много млади момчета, и, разбира се, някои опитни състезатели, от които има много какво да науча", допълни Цветанов.

Преди месец Дея привлече първото си попълнение за сезон 2025/2026 - косовският посрещач Ерион Байрами.

В тима са привлечени и двама централни блокировачи от Иран - Мохамад Реза Хозоори (213 см) и Хади Шоркаби (207 см).

