Мегабокс Валефолия и Цветомира Миткова започнаха подготовка за новия сезон

Отборът на Мегабокс Ондулати де Савио Валефолгия стартира подготовката за сезон 2025/26 с тиймбилдинг на живописния хълм Монте Сан Бартоло край Пезаро.

Сред първите, които започнаха тренировки, е и Цветомира Миткова.

Воден от старши треньора Андреа Пистола, с помощници Джакомо Пасери и новия трети треньор Рейндорф Норти, тимът прекара сутринта сред природата, след което направи първото си занимание за сезона в зала „ПалаВитри“ в Монтекио.

На първата тренировка присъстваха Валентина Бартолуци, Ерблира Бичи, Божана Бутиган, Соня Канди, Федерика Карлети, Киара Де Бортоли, Аличе Федуци и Цветомира Миткова. В щаба бяха тим мениджърът Аличе Йони, скаутменът Матео Спадони, физиотерапевтите Георги Биволарски и Франческа Чарони, както и психолозите Масимилиано Ванди и Андреа Вентуроли.

Към тима в следващите седмици ще се присъединят още три важни фигури – българската националка Микаела Стоянова, която в момента се готви за Световното първенство в Тайланд, както и италианките Гая Джованини и Ловет Оморуи, които са на подготовка със „Скуадра адзура“.

Стоянова и Миткова бяха съотборнички в Левски София и отново ще играят рамо до рамо, този път в италианската Серия А1.

„Началото е положително – групата показва правилното отношение. Запазването на голяма част от миналогодишния състав улеснява интеграцията на новите. Сега ще оценим физическата форма, за да изведем всички до оптимално ниво и увереност с топката“, коментира треньорът Андреа Пистола.