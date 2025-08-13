България U16 научи името на следващия си съперник на Европейското

Българският национален отбор за момчета до 16 години разбра своя следващ съперник на Европейското първенство в Скопие, Дивизия Б. Баскетболистите на Милен Дудев ще спорят с Исландия в първи мач за разпределение на местата от 9-о до 16-о. Това стана ясно след приключването на всички мачове от груповата фаза.

Срещата ще се играе утре (14 август) от 22.00 ч. българско време.

Българският тим завърши на трето място в крайното класиране на Група D с две победи и две загуби, докато исландците финишираха на четвъртата позиция с два успеха и три поражения в Група C. Ако преодолеят исландския отбор, след това българите ще играят със спечелилия от двойката между Швеция и Северна Македония в борбата за деветото място.

Снимка: БФБаскетбол