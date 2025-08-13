Дрикус Дю Плеси и Хамзат Чимаев си стиснаха ръцете преди UFC 319

Изглежда, че нещата започват добре за Дрикус Дю Плеси и Хамзат Чимаев.

Двамата бойци в средна категория ще се изправят един срещу друг в дългоочакван двубой за титлата тази събота в главната битка на UFC 319, която ще се проведе в "Юнайтед Център" в Чикаго. Както Дю Плеси (23-2 ММА, 9-0 UFC), така и Чимаев (14-0 ММА, 8-0 UFC) имат история на сблъсъци извън клетката със своите съперници, но за първата им среща по време на седмицата на битките за UFC 319 не беше необходима охрана.

По време на задълженията си през седмицата на битките, Дю Плеси и Чимаев се засекоха. Чимаев пръв се приближи; двамата си стиснаха ръцете, размениха няколко думи и запазиха професионално отношение. Можете да видите първата им среща във видеото:

Чимаев най-накрая получава дългоочаквания си шанс за титлата. Той е един от водещите претенденти в дивизията и не познава вкуса на поражението в професионалната си ММА кариера. След завръщането си в средна категория през 2023 г., Чимаев записа две поредни победи срещу бившите шампиони Камару Усман и Робърт Уитакър.