Баскетболен спец влиза в щаба на волейболния Дея

Баскетболният треньор Михаил Капитанов влиза в щаба на елитния волейболен Дея Спорт.

Доскорошният помощник на Васил Евтимов в "Черноморец", с който станаха носители на купата на България за 2024 година е приел офертата на собственика и президент на бургаския волейболен клуб д-р Александър Маджуров.

47-годишният софиянец ще бъде кондиционен треньор на Дея. Паралелно ще се занимава с 2 групи подрастващи баскетболисти в Бургас.

"Благодаря на Мишо, че бързо откликна на поканата. С новия старши треньор на отбора Георги Димитров започват да изготвят програмата за предсезонната подготовка, която ще стартира на 22 август с тренировки на плажната ивица", разкри д-р Маджуров пред "24 часа".

Договор с "Дея" е подписал 197-сантиметровият посрещач Цветелин Цветанов, играл за последно в Добруджа, а преди това в Марек Ивкони, и по един сезон в Индонезия и турския Аккуш Беледийе.

Опитният Златан Йорданов, който също играе като четворка е отказал на Дея. Вицешампионът от миналия сезон с Локомотив Авиа ще става пожарникар.