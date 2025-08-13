Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Баскетболен спец влиза в щаба на волейболния Дея

Баскетболен спец влиза в щаба на волейболния Дея

  • 13 авг 2025 | 10:40
  • 424
  • 0
Баскетболен спец влиза в щаба на волейболния Дея

Баскетболният треньор Михаил Капитанов влиза в щаба на елитния волейболен Дея Спорт.

Доскорошният помощник на Васил Евтимов в "Черноморец", с който станаха носители на купата на България за 2024 година е приел офертата на собственика и президент на бургаския волейболен клуб д-р Александър Маджуров.

47-годишният софиянец ще бъде кондиционен треньор на Дея. Паралелно ще се занимава с 2 групи подрастващи баскетболисти в Бургас.

"Благодаря на Мишо, че бързо откликна на поканата. С новия старши треньор на отбора Георги Димитров започват да изготвят програмата за предсезонната подготовка, която ще стартира на 22 август с тренировки на плажната ивица", разкри д-р Маджуров пред "24 часа".

Договор с "Дея" е подписал 197-сантиметровият посрещач Цветелин Цветанов, играл за последно в Добруджа, а преди това в Марек Ивкони, и по един сезон в Индонезия и турския Аккуш Беледийе.

Опитният Златан Йорданов, който също играе като четворка е отказал на Дея. Вицешампионът от миналия сезон с Локомотив Авиа ще става пожарникар.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Тони Зетова взима четири световни шампионки за Световното за жени в Тайланд

Тони Зетова взима четири световни шампионки за Световното за жени в Тайланд

  • 12 авг 2025 | 20:42
  • 19931
  • 9
Втора българка ще играе в първенството на Непал

Втора българка ще играе в първенството на Непал

  • 12 авг 2025 | 18:15
  • 2089
  • 2
Топ 5 на най-красивите волейболистки на Световното в Тайланд

Топ 5 на най-красивите волейболистки на Световното в Тайланд

  • 12 авг 2025 | 17:02
  • 10985
  • 8
Националка продължава кариерата си в шампиона на Румъния

Националка продължава кариерата си в шампиона на Румъния

  • 12 авг 2025 | 14:14
  • 1582
  • 0
Марица (Пловдив) благодари и се раздели с диагонала Ралина Дошкова

Марица (Пловдив) благодари и се раздели с диагонала Ралина Дошкова

  • 12 авг 2025 | 14:09
  • 1118
  • 1
България U21 със страхотна победа над Тайланд и класиране на 1/8-финал на Мондиал 2025

България U21 със страхотна победа над Тайланд и класиране на 1/8-финал на Мондиал 2025

  • 12 авг 2025 | 13:36
  • 15106
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Левски замина за Азербайджан в добро настроение

Левски замина за Азербайджан в добро настроение

  • 13 авг 2025 | 08:21
  • 8122
  • 59
Боримиров: Хубаво за България е повече наши отбори да продължават напред в Европа

Боримиров: Хубаво за България е повече наши отбори да продължават напред в Европа

  • 13 авг 2025 | 09:17
  • 5742
  • 9
Лудогорец приключи болезнено с ШЛ, испански рефери със сериозен принос за това

Лудогорец приключи болезнено с ШЛ, испански рефери със сериозен принос за това

  • 12 авг 2025 | 23:08
  • 98886
  • 812
Има ли с какво Тотнъм да се противопостави на ПСЖ в сблъсъка за Суперкупата на Европа?

Има ли с какво Тотнъм да се противопостави на ПСЖ в сблъсъка за Суперкупата на Европа?

  • 13 авг 2025 | 07:30
  • 10758
  • 4
Отбор от САЩ се интересува от Марин Петков

Отбор от САЩ се интересува от Марин Петков

  • 13 авг 2025 | 07:39
  • 11531
  • 16
Агентът на Донарума изригна: ПСЖ показа голяма липса на уважение

Агентът на Донарума изригна: ПСЖ показа голяма липса на уважение

  • 13 авг 2025 | 11:15
  • 2963
  • 1