Димитър Златанов: Лъвът, за когото нямаше тайни край мрежата

Казва за себе си, че е дете на любовта. С любов, труд и характер извървява пътя от Ихтиман до Масачузетс с високо вдигната глава.

Успехи, медали, признание – за Димитър Златанов сякаш вече е казано всичко. Но в рубриката ни „45 години шампиони“, посветена на Москва'80, той връща лентата назад – за пътя, семейството и съотборниците, без които победите са невъзможни.

От Ихтиман до Масачузетс

Димитър Златанов е роден на 9 ноември 1948 г. в Ихтиман. Той е първият българин във волейболната Зала на славата в Масачузетс. Нападател №1 в света за 1970 г. Избран е за волейболист №1 на България за ХХ век е сред най-добрите 25 волейболисти в света за миналия век.

От 1968 г. играе за ЦСКА, с който е 9 пъти шампион на България. През 1969 г. става европейски клубен шампион, а през 1976-а е носител на КНК. Сребърен медалист от световното първенство н София през 1970 г. Участник на три олимпиади - 1968, 1972 и 1980. Знаменосец е в Мюнхен и сребърен медалист от Москва. През 1981 г. е шампион на Италия с Робе си Капа от Торино. Първият български волейболист, който играе в Япония.

Като треньор на ЦСКА е 4-кратен шампион на България, а като помощник-треньор на Васил Симов в националния отбор печели бронз на Евро 1983 в Берлин.

През 2011 г. е удостоен с орден "Стара планина" I степен.

Отбор от злато

"Естествено олимпийският медал е най-ценният, въпреки че не е златен, е най-запомнящ. Цялото събитие беше най-доброто първенство в света! Няма да подценя и медала от световното първенство през 1970 г. и това, че бях най-добър нападател тогава и няма да подценя Европейската купа през 69-та година с ЦСКА. Но олимпиадата..., е нещо различно! Още повече, че това беше моят край в националния отбор", разказва пред bTV Златанов.

Треньор в Москва е Тодор Пиперков, а честта на България защитават: Димитър Златанов, Димитър Димитров, Стоян Гунчев, Христо Стоянов, Цано Цанов, Стефан Димитров, Каспар Симеонов, Емил Вълчев, Христо Илиев, Йордан Ангелов, Митко Тодоров и Петко Петков.

"Квалификацията беше в зала "Универсиада". Конкуренцията беше много голяма - Южна Корея, Румъния, Югославия, Полша бяха отборите, които искаха да се класират. Бихме всички и се класирахме за олимпийските игри, като преди да стигнем до тази квалификация имаше доста турбуленции в нашия национален отбор. Имаше много лоши представяния. На световното в Рим 1978 г. – десети, много лошо представяне на европейското през 1979 г. в Париж – пак десети.

Просто бяхме в една дупка и не знаехме дали ще излезем от нея, дали ще стане или няма... Тогава с треньора Тодор Пиперков съумяхме да се класираме", споделя Златанов, който тогава е разтърсен и от лична драма - през ноември 1979 г. при нещастен случай загива по-малкият син на сестра му - Йордан.

Олимпийският турнир

Започваме с победа над Куба - 3:1. Ключова роля тук изиграва Христо Илиев, който влиза като резерва в края на един от геймовете, за да подсили блокадата. Последователно прави две единични блокади и така печелим частта. След това бием последователно Бразилия, Чехословакия и Италия. На полуфинал сме с актуалният олимпийски шампион Полша.

"Неочаквано за всички тогава по това време! Победихме Полша, олимпийският шампион от Монреал. Имаше закачка или хвърлена ръкавица между поляци и руснаци, защото поляците им откраднаха две първенства. 74-та в Мексико станаха световни шампиони и след това на олимпийските игри в Монреал. Руснаците искаха да си го върнат и се гласяха за финал с Полша. Обаче какво стана!? Ние поляците ги бихме 3:0 и изведнъж вместо Полша домакините получиха България на финала. Дружината тогава не очакваше такава игра от нас, мислеха само за финала. Изненадахме ги и се получи", спомня си пред камерата на bTV топ нападателят в онези години.

Бойкотът

Игрите са бойкотирани от над 50 държави. Инициатор е САЩ, а причината - протест срещу участието на СССР във войната в Афганистан. Не участват още Канада, ФРГ, Китай, Аржентина, ОАЕ, Кения, Саудитска Арабия, Сомалия и други. "В спортове като леката атлетика и плуването бойкотът може да е оказал влияние, но не и във волейбола, където турнирът си беше оспорван и в него участваха най-силните отбори в света.

Върнахме се в България. Титулярите и треньорът Пиперков бяхме наградени с по една лада, а останалите - с парични премии. Карах ладата почти две години след това", пише Златанов в книгата си "Да докоснеш върха".

А пред камерата ни продължава: "Нашето представяне на олимпийски игри винаги е било добро. Като започнем от времето, когато волейболът става олимпийски спорт. Първо сме пети, след това в Мексико - шести, в Мюнхен - четвърти. За Монреал не успяхме да се класираме заради наши неразбории и в Москва станахме втори. Това беше добра тенденция. В Москва всички бяхме около 2 метра, с изключение на разпределителите – Митко Димитров и Стоян Гунчев. Нещото, което ние съумяхме да направим, е да направим колектив. Независимо от неудачните представяния през годините, ние успяхме да ги преодолеем и накрая да направим колектив, който изключи клубните интереси. Целта беше изведена на първо място – националният отбор да се представи на ниво! Това беше силата, която ни обедини и накрая всички забравихме нещата, които можеха да ни пречат.

1:1 и 13:15..

Труден трети гейм на финала със СССР. Резултатът беше 1:1 и 13:15... Не се отказахме и продължихме да играем. След това даже и четвъртият беше оспорван. Атмосферата беше идеална, получи се хубав мач. Нямаше никакъв страх! Приехме го супер нормално, мач като всички останали. Винаги беше трудно срещу руснаците. Сигурно е могло да ги победим, щом им взехме гейм, можехме и два да им вземем..."

А ето какво пише Асен Минчев в книгата си "Спортът - постижения, скандали, тайни...", издадена 2011 г.

￼

"Най-ярък спомен за преките ми репортажи от Москва съм запазил от залата за волейбол в "Лужники", където на полуфиналите нашите национали победиха предишния олимпийски шампион Полша, и то с категоричното 3:0 гейма. Тази победи ни осигури сребърните медали, но дадохме голяма жертва с тежката контузия на основния ни разпределител Димитър Димитров. На финала със СССР го замести Стоян Гунчев. Отстъпихме с 1:3. Цано Цанов е най-универсалният ни волейболист в тези години. Освен него, максимални оценки трябват и за другите от основния състав - Ангелов, Тодоров и Димитров, начело с капитана Златанов. Той изпъкна като истински лидер и напълно оправда прозвището си - Лъва, като не бива да се забравя приносът и на останалите в отбора."

Наказание след едно кино...

Връщаме се в 1977 г. и едно наказание заради кино... "Участвахме с националния отбор на една Универсиада и имахме лагер в Тетевен. Беше лятото, тренирахме сутрин и вечер, след това вечеря, малко свободно време и 10:30 лягане. Там нямаше какво друго да се прави, освен да отидем на кино. Вечерният ни час беше 10:30, филмът завърши 10:35 и имахме 5 минути път. Прибираме се във хотела, с 10 минути закъснение, и там ни чакаха кибиците. Така им викахме на тези, които стояха по терасите. Чакаха да видят как ще ни накажат, защото сме нарушили режима.

А времето идеално, една луна, виждаше се идеално, като бял ден. Тогава аз казах: „Имам едно предложение. Сега да проведем утрешната тренировка, която е от 10 сутринта!“, Всички се стъписаха. "Горе в Балкана имаше една Хайдушка поляна, два километра над Тетевен. Събираме се всички, обличаме се, хващаме пътеката и се качваме горе да изпеем химна."

Всички започнаха: „Ама как така, ние сме по пижами, тъмно е...“. Треньорът ни каза да се наредим и ние тръгнахме. Качихме се всички в 1:30 ч. през нощта и изпяхме химна на поляната.

След това, виж ти, финалът на Универсиадата в зала "Христо Ботев" го играхме в 1 часа. Кой тогава ти е мислил, че финалът ще бъде в 1 часа...!? Тогава бихме Южна Корея с 3:1", завършва Златанов.

Най-голямата опора и сега на Димитър Златанов е семейството. Внукът му Мануел се стяга за поредно световно първенство с екипа на Италия.

"Естествено, че съм горд! Носи името "Златанов" – познато име във световния волейбол, не само от мен, но и заради сина ми Христо и неговите успехи. Сега внукът продължава тази наша семейна традиция. Надявам се е продължава по същия начин!"

Детето на любовта, за което нямаше тайни край мрежата. Такъв е бил Димитър Златанов. Такъв е и днес!

btvsport.bg