Гледай на живо

ЦСКА реши червеното дерби срещу ЦСКА 1948 и продължава за Купата - на живо след 2:0
  2. Волейбол
  Левски София и Бдин Вида развиват ценно парньорство

Левски София и Бдин Вида развиват ценно парньорство

  • 10 фев 2026 | 20:13
  • 246
  • 0
Левски София и Бдин Вида развиват ценно парньорство

Волейболен клуб Левски София продължава развитието на стратегическо партньорство с видинския клуб.

В общите планове на двата клуба се включват споделяне на опит от специалисти на Левски в тренировките и възстановяването и разменни гостувания за мачове и турнири на отборите. Партньорството ще даде добра перспектива на талантливи състезателки от Видин да се включат в женското направление на Левски.

През последните две години специалисти на Левски гостуваха на Бдин Вида по няколко повода – бяха проведени семинари на тема кондиционни тренировки и както и такъв за здравословно хранене за спортисти. Треньорите Йордан Георгиев и Първан Будинов от екипа на CrossFit Vitosha гостуваха на Бдин и споделиха с децата своя опит в работата с млади спортисти. През миналия месец бяха проведени двудневни тренировки с различните формации на видинския клуб, с участието на един от водещите специалисти на Левски - Илиана Петкова.

"Съвместно реализирахме турнири за различни възрастови групи във Видин и София, както и редица инициативи в партньорство с Община Видин. Присъствието на утвърдени личности от българския волейбол, сред които и Владимир Николов, допринесе допълнително за мотивацията и вдъхновението на младите състезатели. Високо ценим отношенията си с ВК Левски София и сме убедени, че устойчивите партньорства между клубовете са ключов фактор за дългосрочното развитие на българския волейбол, както на национално, така и на регионално ниво. Благодарим на ВК Левски София за партньорството, доверието и подкрепата. Продължаваме заедно – с поглед към бъдещето и с мисъл за децата", заяви Снежанка Гечева - заместник председател на клуба и старши треньор.

"Постоянно търсим различни начини, ефектът от нашите инвестиции във волейбола да се разпространи и извън рамките на ВК Левски София. Като хора, които генерално се вълнуват от бъдещето на волейбола, стабилизирането и развитието на клубове в различни региони на страната, клубове оставили следа във волейболната ни история е от съществена важност. Подобни партньорства са крайно ценни в ситуация на предизвикателства от демографски и икономически характер, които все повече се отразяват на жизнеността на волейболните организации в по-малките градове. Доколкото е по силите ни, опитваме да ставаме част от факторите, които дават шанс на тези клубове и техните ръководства и занапред", сподели Давид Давидов, президент на ВК Левски София.

