Марица Пловдив се наложи над Славия в женската Demax+ лига

Марица Пловдив победи с 3:0 (25:15, 25:13, 25:19) като гост Славия в последен двубой от 13-ия кръг в първенството на България по волейбол за жени.

С успеха шампионките остават на върха в класирането на НВЛ с пълен актив от 36 точки, с 3 повече от втория в подреждането тим на Левски, който е и с един изигран двубой повече.

Марица натисна с началния си удар от първите минути на срещата и стигна до ранен аванс от 14:8, който пловдивчанки увеличиха до 21:12. До края шампионките не срещнаха затруднения и взеха първата част след 25:15.

Вторият гейм започна равностойно, но след 5:5 гостенките започнаха постепенно да трупат преднина, достигнала 10 точки при 21:11. Състезателките, водени от треньора Ахметджан Ершимшек, продължиха да диктуват събитията на полето и затвориха и втората част с 25:13 с атака на Виктория Коева.

Отборът на Славия поведе с 8:3 в началото на третата част, но шампионките обърнаха до 14:9 и до края не изпуснаха инициативата, за да се поздравят с краен успех след 25:19.

Най-резултатна за победата на Марица стана Александра Китипова с 16 точки, а по 11 добавиха Елисавета Сариева и Боряна Ангелова.

"Белите" допуснаха деветото си поражение през сезона и са на осмо място в класирането.