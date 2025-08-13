Популярни
Големите имена в NBA, които все още нямат договор

  13 авг 2025
Големите имена в NBA, които все още нямат договор

В NBA повечето отбори са финализирали съставите си за предстоящия сезон. Въпреки това, все още има големи имена, които търсят следващата си дестинация. Сред тях са Ръсел Уестбрук, Бен Симънс, Ал Хорфорд и Джонатан Куминга. Нека разгледаме всяка от тези ситуации поотделно.

Ръсел Уестбрук

Изглежда, че Ръсел Уестбрук няма да се завърне в Денвър Нъгетс. Опитният плеймейкър имаше солиден минал сезон, в който записа средно 13,3 точки, 4,9 борби и 6,1 асистенции. Това му отреди 7-мо място в гласуването за наградата "Шести играч". Източници от лигата сочат Сакраменто Кингс като най-вероятна дестинация, където би споделял позицията на разпределител с новопривлечения Денис Шрьодер.

Джонатан Куминга

Случаят с Джонатан Куминга е сложен. След като Голдън Стейт Уориърс предложиха на играча двугодишен договор за 45 милиона долара, няма развитие в комуникацията между двете страни. Според източници, Куминга е търсил договор, който да го утвърди като ключов играч за Уориърс или друг отбор. Агентът му е представил предложение за тригодишен договор на стойност 82 милиона долара, което е било отхвърлено от тима от Сан Франциско. Така ситуацията остава непроменена от 10 дни. Докато въпросът с Куминга не се реши, плановете на Голдън Стейт Уориърс остават във въздуха.

Бен Симънс

Тазгодишният драфт затруднява Бен Симънс в намирането на отбор, според Боби Маркс. Американският анализатор твърди, че 41 играчи от драфта са подписали договори от първи и втори кръг. Това е довело до запълване на съставите на отборите, с малки изключения, като Лейкърс. Отборът от Лос Анджелис има свободно място, но не може да подпише с играч до 18 януари.

Ал Хорфърд

Ал Хорфърд е в края на кариерата си и обмисля оттегляне. Според американски медии, Голдън Стейт Уориърс проявяват интерес към 39-годишния център. Тимът от Сан Франциско цени качествата на Хорфърд и го смята за ценно попълнение. Причината да не са започнали преговори за договор е, че първо трябва да се реши казусът с Куминга. Доминиканецът не бърза, тъй като вариантът да прекрати кариерата си не му е неприятен.

Снимки: Gettyimages

