Лудогорец отпадна от квалификациите на Шампионска лига, българският шампион със загуба от Ференцварош, спорно отменен гол и претенции за дузпа – на живо с отзивите след 3:0
Рейнджърс оцеля в Чехия и е на крачка от мечтата

  • 12 авг 2025 | 22:44
  • 1288
  • 0
Рейнджърс стигна до плейофите на Шампионската лига, но имаше сериозни проблеми при гостуването си на Виктория (Пилзен) в реванша. Шотландците имаха солиден аванс от първия мач, спечелен с 3:0, но бяха подложени на сериозен натиск. Тимът на Ръсел Мартин загуби само с 1:2 и с общ резултат 4:2 продължи напред. За да влезе в същинската част на Шампионската лига Рейнджърс ще трябва да преодолее белгийския Брюж.

В първия половин час и двата отбора не сътвориха много, но след това чехите започнаха да доминират сериозно и да създават положение след положение. Те не вкараха при първите си възможности, но в 41-ата минута Рафиу Дуросинми откри резултата.

След почивката Виктория продължи да доминира, а Джак Бътланд се отличи с няколко блестящи спасявания. След час играя Лайъл Камерън реализира изравнителен гол, който бе решителен за продължаването на Рейнджърс. Малко преди края Светозар Маркович се разписа за домакините, но вече бе твърде късно.

Снимки: Imago

