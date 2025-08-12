Рейнджърс оцеля в Чехия и е на крачка от мечтата

Рейнджърс стигна до плейофите на Шампионската лига, но имаше сериозни проблеми при гостуването си на Виктория (Пилзен) в реванша. Шотландците имаха солиден аванс от първия мач, спечелен с 3:0, но бяха подложени на сериозен натиск. Тимът на Ръсел Мартин загуби само с 1:2 и с общ резултат 4:2 продължи напред. За да влезе в същинската част на Шампионската лига Рейнджърс ще трябва да преодолее белгийския Брюж.

В първия половин час и двата отбора не сътвориха много, но след това чехите започнаха да доминират сериозно и да създават положение след положение. Те не вкараха при първите си възможности, но в 41-ата минута Рафиу Дуросинми откри резултата.

Full-Time: Viktoria Plzeň 2-1 Rangers (Agg 2-4)



💙 We progress to the UEFA Champions League play-off round after tonight’s match in Plzeň. pic.twitter.com/QC1roSjqKR — Rangers Football Club (@RangersFC) August 12, 2025

След почивката Виктория продължи да доминира, а Джак Бътланд се отличи с няколко блестящи спасявания. След час играя Лайъл Камерън реализира изравнителен гол, който бе решителен за продължаването на Рейнджърс. Малко преди края Светозар Маркович се разписа за домакините, но вече бе твърде късно.

