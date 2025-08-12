Популярни
Брюж е в плейофа на ШЛ след страхотен обрат над РБ Залцбург

  • 12 авг 2025 | 22:43
  • 1343
  • 0
Брюж се класира по изключително впечатляващ начин за плейофа на Шампионската лига. Белгийският гранд спечели с 3:2 реванша срещу РБ Залцбург и с общ резултат 4:2 от двата мача се класира напред. Впечатляващото е, че "синьо-черните" губеха с 0:2 на почивката, но успяха да обърнат нещата в своя полза през втората част.

РБ Залцбург поведе с гол на Якоб Расмусен в 18-ата минута, а Едмунд Байду удвои в 43-тата минута.

Брюж обаче се върна в мача в 61-вата минута с гол на Хоакин Сейс, а в 83-тата минута Карлос Фарбис направи 2:2. Победният гол за домакините бе дело на Ханс Ванекен в 94-тата минута на двубоя.

Така Брюж е на финалната права към основната фаза на Шампионската лига, като сега му предстои последно препятствие в лицето на Рейнджърс.

РБ Залцбург пък ще продължи участието си в Лига Европа, където се класира директно за основната фаза.

Снимки: Imago

