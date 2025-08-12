Популярни
Важна задача за Лудогорец в Унгария, българският шампион се изправя срещу Ференцварош по пътя към мечтата – на живо от Будапеща
  3. Фондацията на УЕФА увеличава подкрепата си за деца в конфликтни зони

  • 12 авг 2025 | 19:26
  • 593
  • 0
Фондацията на УЕФА, насочена към децата, обяви нови партньорства, чрез които ще увеличи подкрепата си за деца, повлияни от война в различни части на света. Европейската футболна централа обяви през март 2022 г., че започва инициатива, чиято цел е да помогне на засегнатите в Украйна. Преди това пък проекти включваха инициативи в различни конфликтни зони като Афганистан, Ливан, Судан, Сирия и Йемен.

Новите партньоства са свързани с три благотворителни проекта, които ще осигурят подкрепа за децата в Газа. Партньорите са "Медсен дю Монд", "Медсен Сон Фронтиер" и "Хендикап Интернешънъл", които по различен начин помагат на деца, засегнати от конфликта в Близкия изток.

По този повод президентът на Фондацията на УЕФА и на централата Александър Чеферин заяви: "Каквото и да си мислят възрастните, когато започват войни, децата са невинни. Но, както във всички конфликти, те умират всеки ден и ние трябва да направим всичко, което е по силите ни, за да помогнем на тези, които се опитват да направят живота по-поносим и нормален за тях".

