Втора българка ще играе в първенството на Непал

  • 12 авг 2025 | 18:15
Полина Нейкова продължава кариерата си на екзотична дестинация.

26-годишната разпределителка, която преди половин година стана майка за първи път, ще играе в Еверест Волейболна лига в Непал. Последно волейболистката бе част от азербайджанския Абшерон, с който стана вицешампион на страната и бе отличена за Най-добър разпределител на първенството.

Отборът на Нейкова се казва Катманду Спайкърс, в който през миналия сезон се изявява Андреа Цветанова. По-голяма част от състезателките са местни.

Първа българка в новоучредената волейболна Лига на Непал

Първенството на хималайската страна събира 6 тима - Катманду Спайкърс, Лалитпур Куинс, Карнали Яшвис, Лумбини Лавас, Покхара Нинджас и Мадхеш Юнайтед.

Битките ще се проведат в рамките на няколко дни, от 5 до 13 септември, когато ще е финалът. Локация на срещите ще бъде град Покхара. Отборите играят един срещу друг, а двата най-добри отбора ще се борят за титлата.

