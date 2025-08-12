Чолов отговори на Николай Митов

Шефът на ДЮШ на Хебър Йордан Чолов отговори на старши треньор на тима Николай Митов. Ръководителят атакува наставника за негово интервю след мача с Янтра, завършил наравно 2:2.

Отговор на информациите за скандали с Николай Митов – старши-треньор на мъжкия отбор на Хебър.



Като начало искам да заявя най-отговорно, че стоя зад това, което съм казал на Митов. Изпратих му гневно съобщение, в което му заявих, че няма никакво право да се измива ръцете с мен, при положение, че когато пое юздите каза пред всички в клуба, че състоянието на отбора е много добро. На второ място, за мен е комично човек, който вече 6 седмици работи с тези футболисти, много от тях сам пожела да бъдат доведени, да търси извинение за слабото представяне в хора, които реално са водили тренировъчен процес едва 15 дни и нямат почти никакъв ангажимент към крайната селекция. Само ще припомня на Митов, че докато аз бях начело в процеса на подготовката, с множество играчи на проби и млади футболисти, победихме в контрола Берое и стояхме като равен с равен срещу Ботев Пд. След неговото идване отборът записа само успех срещу Ботев Ихтиман и не отбеляза гол в останалите контроли.

Относно неговите претенции, че изисквам да бъда информиран ако дадено дете от школата бива качено да тренира с първия отбор, искам да попитам Митов в Септември София, която е една от най-големите школи с множество треньори, той по същия начин ли е процедирал или първо е търсил мнение от изпълнителния директор или директора на школата? Моята работа е да следя за благосъстоянието на децата, които тренират, да координирам процеса им и най-нормалното е да бъда информиран предварително ако някое дете трябва да бъде на друго място, а не с набора си. Очевидно, обаче, той е решил, че е нещо като мениджър на целия клуб и всеки трябва да играе само по неговата свирка. Няма дори да коментирам по какъв начин изгони от първия отбор местни момчета, набор 2006 и 2007, които миналата година дори записаха дебюти в Първа лига,излизащи от ДЮШ на клуба, без никакво обяснение.Позволявайки си в интервюто да обяснява на майки и бащи,че докато е той,виждаш ли децата нямало шанс да попаднат в родния им отбор. Хебър е институция и марка за града и по никакъв начин не трябва да е заложник на някакви сплетни, още повече породени от хора без достойнство, които не могат да си признаят грешките.

Аз нямам никакъв досег с Николай Митов, не желая и да имам. Както съм казвал многократно, ако аз с моята работа в клуба преча по някакъв начин на възхода на футбола в града, то ще си тръгна на мига. Няма, обаче, да позволя някакви мерзавци да ме ползват за бушон и да обясняват собствената си чисто човешка несъстоятелност по този начин, отклонявайки вниманието от липсата на игрови облик и резултати на отбора. Препоръчвам на Николай Митов, с мен или без мен в клуба, да започне да гледа повече себе си, защото това изисква мъжкото поведение.



Йордан Чолов – директор ДЮШ Хебър Пазарджик