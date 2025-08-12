Популярни
Лазар Тодев: Искам да се бия само с най-добрите!

Лазар Тодев иска да се бие само с най-добрите и това е причината на неговия път да се изправи пореден корав съперник. Българският ММА боец се завръща на 13 септември в Хановер (Гер) на поредното голямо шоу на Октагон. Той ще се бие с бившия боец от UFC Луис Енрике Барбоса.

„Ако искаш да си сред най-добрите, трябва да се доказваш срещу тях – сподели пред Спортната джунгла Лазар Тодев. – Това е моят личен избор. Не искам да играя с момчета, които са по-назад от мен като ранглиста и качества. Желанието ми е да направим хубаво зрелище за феновете.“

Тодев (11 победи, 8 с нокаут, 1 със събмишън и 7 загуби) беше много близко до спечелването на титлата на Октагон в тежка категория. Той отстъпи с много близки съдийски решения в брутални войни срещу Хатеф Моеил и Уил Флюри. Барбоса (16 победи 3 с нокаут, 9 със събмишън и 9 поражения) е в серия от пет поредни победи.

„Типичен бразилец с добро жиужицу. Има черен колан. На земята се чувства повече в свои води – анализира предизвикателството Лазар Тодев. – Не е човек с 2-3 мача. Обигран и комплексен. В стойка е стабилен. Миксира хубаво. Фокусът ми е на 100 %. Гледам да изгладя грешите. За пръв път ще играя срещу боец, който идва от UFC. Много важен мач, но така е с всяка следваща битка.“

Хасковлията направи сериозна промяна в месеците преди двубоя.

„Смених частично екипа. Работя с нови хора. Налага се, защото спортът постоянно се развива. Не съм проспал последните 6 месеца. Не спрях да работя. Подобрил съм всеки един компонент  – уверен е Лазар Тодев. – Изводите са, че трябва да продължавам да работя. Имам силни и слаби страни. Опитвам да се развивам.“

Българинът е много доволен от подготовката. Той отново заложи на тренировки в региона на неговия град Щутгарт, където от години живее.

„Имам малко повече от месец до битката. Всичко върви по мед и масло – похвали се Лазар Тодев. – Следващите седмици ще продължа. През годините натрупах опит и познанства. Създадох тесен кръг на добри спаринг партньори. Помагаме си. Намалих с една идея пътуванията. Имам една основна зала плюс още една, в която ходя да се готвя.“

Тодев има още два мача от договора с Октагон. Той е много доволен от коректното отношение на компанията.

„Ще направя този мач и ще видим как ще се развият нещата. Дали ще имаме интерес за мач за нова титла. Ще седнем на масата – сподели боецът. – Шампионът Уил Флюри, с когото играхме, ще прави първа защита на титлата срещу друг боец от UFC Мартин Бодай. Всички ние гоним една и съща цел. Знам какво струва една и съща минута в залата. Уил е коректно момче. Не се знае за в бъдеще дали отново няма да се срещнем. Ако спечелим нашите срещи, тогава ще му мислим.“

jungle.bg

