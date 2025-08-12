Националка продължава кариерата си в шампиона на Румъния

Националката Дария Иванова ще продължи кариерата си в шампиона на Румъния Алба (Блаж) през новия сезон.

Клубът представи официално 23-годишната посрещачка, която е девойка на ЦСКА, а после продължи кариерата си в Левски София и унгарски Фатум.

Високата 187 сантиметра Дария Иванова, която е дъщеря на бившите национали на България Валя Борисова и Николай Иванов, ще се бори за титулярно място в Алба Блаж с бразилската капитанка на отбора Друсила Коста, както и с кубинката Евиланиа Мартинес и Ариана Първ.