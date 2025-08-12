България с разширен състав на Световното по планинско и трейл бягане

България ще бъде представена от седем състезатели на предстоящото в края на септември (25-29 септември) Световно първенство по планинско и трейл бягане в Испания, след като по лична инициатива на Георги Павлов БФЛА успя да осигури финансиране за разширен състав. Първоначално беше заявен само един състезател.

Бързата реакция за увеличението на състава стана възможна и благодарение на активната работа на Комисията по Планински, Ултра и Трейл Бягания към БФЛА с председател Костадин Кисьов, който своевременно запозна Павлов с актуалната ситуация преди световното първенство.

Увеличаването на българското участие е резултат от ангажимента на избрания за президент на БФЛА след Общото събрание на 1 август Павлов да подкрепя развитието на офроуд бягането в България. Той настоя за по-широко представяне на страната ни, тъй като отчита важността на тази дисциплина и необходимостта от предоставяне на възможности за младите таланти.

С разширяването на отбора ни за световното първенство България ще има възможност да се състезава дори в отборното състезание в късата дистанция при мъжете (Short Trail), където ще участват трима бегачи – Йордан Тодоров, Георги Жеков и Тенчо Жеков. Другите ни участници за Милица Мирчева (Vertical Uphill – жени), Мартин Чекански и Павел Здравков (Mountain Classic – юноши под 20 г.) и Ева Николова (Mountain Classic – девойки под 20 г.).

Средства за осигурени и за пътуването на четирима треньори – Атанас Иванов, Ваньо Масларски, Иван Михайлов и Йоло Николов. Водач на тима ни ще бъде Костадин Кисьов.

„За мен е важно България да бъде видима на световната сцена и да дадем шанс на повече наши атлети да се състезават с най-добрите. Това е инвестиция не само в тяхното развитие, но и в престижа на страната ни в тези дисциплини“, коментира Георги Павлов.

В календара на БФЛА е включено само едно състезание по офроуд бягане, което е единствената възможност за изява на специализиращите се в дисциплините от трейл бягането състезатели у нас. Единствената международна изява за офроуд бегачите ни – при юноши, девойки, мъже и жени е именно световното първенство по планинско и трейл бягане.