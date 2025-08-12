Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. България с разширен състав на Световното по планинско и трейл бягане

България с разширен състав на Световното по планинско и трейл бягане

  • 12 авг 2025 | 13:50
  • 302
  • 0
България с разширен състав на Световното по планинско и трейл бягане

България ще бъде представена от седем състезатели на предстоящото в края на септември (25-29 септември) Световно първенство по планинско и трейл бягане в Испания, след като по лична инициатива на Георги Павлов БФЛА успя да осигури финансиране за разширен състав. Първоначално беше заявен само един състезател.

Бързата реакция за увеличението на състава стана възможна и благодарение на активната работа на Комисията по Планински, Ултра и Трейл Бягания към БФЛА с председател Костадин Кисьов, който своевременно запозна Павлов с актуалната ситуация преди световното първенство.

Увеличаването на българското участие е резултат от ангажимента на избрания за президент на БФЛА след Общото събрание на 1 август Павлов да подкрепя развитието на офроуд бягането в България. Той настоя за по-широко представяне на страната ни, тъй като отчита важността на тази дисциплина и необходимостта от предоставяне на възможности за младите таланти.

С разширяването на отбора ни за световното първенство България ще има възможност да се състезава дори в отборното състезание в късата дистанция при мъжете (Short Trail), където ще участват трима бегачи – Йордан Тодоров, Георги Жеков и Тенчо Жеков. Другите ни участници за Милица Мирчева (Vertical Uphill – жени), Мартин Чекански и Павел Здравков (Mountain Classic – юноши под 20 г.) и Ева Николова (Mountain Classic – девойки под 20 г.).

Средства за осигурени и за пътуването на четирима треньори – Атанас Иванов, Ваньо Масларски, Иван Михайлов и Йоло Николов. Водач на тима ни ще бъде Костадин Кисьов.

„За мен е важно България да бъде видима на световната сцена и да дадем шанс на повече наши атлети да се състезават с най-добрите. Това е инвестиция не само в тяхното развитие, но и в престижа на страната ни в тези дисциплини“, коментира Георги Павлов.

В календара на БФЛА е включено само едно състезание по офроуд бягане, което е единствената възможност за изява на специализиращите се в дисциплините от трейл бягането състезатели у нас. Единствената международна изява за офроуд бегачите ни – при юноши, девойки, мъже и жени е именно световното първенство по планинско и трейл бягане.

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Натали Костова: Конкуренцията беше огромна

Натали Костова: Конкуренцията беше огромна

  • 11 авг 2025 | 22:37
  • 2224
  • 1
Зинга Фирмино: Не съм доволен от бронза, предпочитах да остана четвърти

Зинга Фирмино: Не съм доволен от бронза, предпочитах да остана четвърти

  • 11 авг 2025 | 21:25
  • 2055
  • 1
Християн Касабов: Ще преследвам медал и на Световното първенство

Християн Касабов: Ще преследвам медал и на Световното първенство

  • 11 авг 2025 | 21:14
  • 1241
  • 1
Европейските медалисти в атлетиката Християн Касабов и Зинга Барбоза Фирмино кацнаха в България

Европейските медалисти в атлетиката Християн Касабов и Зинга Барбоза Фирмино кацнаха в България

  • 11 авг 2025 | 21:05
  • 6001
  • 4
Майкъл Джонсън е решен да спаси леката атлетика въпреки забавянето на $3 милиона от наградния фонд

Майкъл Джонсън е решен да спаси леката атлетика въпреки забавянето на $3 милиона от наградния фонд

  • 11 авг 2025 | 16:34
  • 4081
  • 0
Ша‘Кари Ричардсън пред ключов момент преди Световното

Ша‘Кари Ричардсън пред ключов момент преди Световното

  • 11 авг 2025 | 16:04
  • 3970
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Скандал в Хебър, шефът на школата заплашва Ники Митов, треньорът изригна към ръководството: Или аз, или той

Скандал в Хебър, шефът на школата заплашва Ники Митов, треньорът изригна към ръководството: Или аз, или той

  • 12 авг 2025 | 11:25
  • 14679
  • 13
Левски подписа договор с младок

Левски подписа договор с младок

  • 12 авг 2025 | 12:11
  • 19012
  • 7
Сенсей Бербатов представи новия екип на Манчестър Юнайтед с впечатляващо видео

Сенсей Бербатов представи новия екип на Манчестър Юнайтед с впечатляващо видео

  • 12 авг 2025 | 12:59
  • 10290
  • 34
ЦСКА взима португалец от Полша - "червените" бомбрадирали клуба му с оферти

ЦСКА взима португалец от Полша - "червените" бомбрадирали клуба му с оферти

  • 12 авг 2025 | 11:16
  • 18576
  • 57
Исак е категоричен, че повече няма да играе за Нюкасъл

Исак е категоричен, че повече няма да играе за Нюкасъл

  • 12 авг 2025 | 10:02
  • 14747
  • 11
Лудогорец с много тежка и важна задача в Будапеща

Лудогорец с много тежка и важна задача в Будапеща

  • 12 авг 2025 | 07:30
  • 14635
  • 35