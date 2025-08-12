Популярни
  • 12 авг 2025 | 13:38
  • 356
  • 0
Тримата ни кикбоксьори са на полуфинали на Световните игри в Китай

Тримата ни национали по кикбокс Александра Георгиева, Борислав Радулов и Димитър Стоянов постигнаха победи в своите първи срещи на Световните игри в Чънду, Китай.

Българите продължават борбата за медалите във фазата на полуфиналите.

При жените Александра Георгиева надигра новозенландката Пелин Росин в категория до 60кг., стил пойнт файтинг и на полуфиналите ще спори с Михаела Горалжикова от Словакия.

Световният ни шампион в татами стиловете, Борислав Радулов също е на полуфинал след победа над южноафриканеца Ахмат Махомед в категория до 63 кг. стил пойнт файтинг. В спора за отличията в сряда Радулов се излезе срещу Габриеле Ланзирао (Италия).

Третият ни представител на Световните игри на ринг Димитър Стоянов продължава участието си в категория до 75 кг., стил К1, след категорична победа с нокаут над узбекистанеца Давлатбек Раймжонов. Съперник на българина на полуфинала ще бъде поляка Доминик Цинал.

